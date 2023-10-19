Выше среднего

В России растет популярность среднего профессионального образования: больше половины выпускников девятых классов выбирают колледжи и техникумы, чтобы продолжить обучение. В Нижегородской области таких ребят уже 63%, растет и конкурс на бюджетные места. Этому во многом способствует федеральный проект «Профессионалитет», который в регионах второй год реализуют вместе с крупнейшими работодателями. В его рамках студенты получают возможность на год быстрее освоить профессию и гарантированно трудоустроиться, техникумы — обновить лаборатории и мастерские, а компании — получить адаптированных к реальному производству специалистов. На примере образовательно-производственного кластера автопрома, созданного при участии Горьковского автозавода, «Ъ-Приволжье» разбирался, как строилось взаимодействие работодателей и техникумов до «Профессионалитета» и что изменилось после.

По данным Минпросвещения России, по итогам приемной кампании 2022 года почти 60% выпускников девятых классов в стране выбрали средние специальные учебные заведения (ССУЗ) для дальнейшего образования, тогда как в начале 2000-х в них поступали только 10–12% девятиклассников. Статистика министерства образования Нижегородской области подтверждает этот тренд: в этом году в ССУЗы поступили 63% выпускников девятых классов — 20 лет назад техникумы и колледжи выбирали 21% девятиклассников региона. Растет и конкурс: в этом году в ССУЗы области было подано свыше 41 тыс. заявлений на 16,3 тыс. бюджетных мест, поступили 23 тыс. абитуриентов. «Как никогда важным и даже престижным становится получать рабочие профессии в учреждениях среднего профессионального образования по рабочим профессиям и специальностям, — говорил в отчете перед законодательным собранием губернатор Глеб Никитин. — Мы уже видим смещение интереса молодежи в цифрах: за пять лет количество выпускников СПО выросло на 9%».

В 2022 году в стране стартовала федеральная программа «Профессионалитет», призванная сформировать новую модель подготовки кадров для реального сектора экономики — по сокращенной программе, в тесном сотрудничестве и при финансовой поддержке работодателей. В Нижегородской области в первый год проекта было создано три образовательно-производственных кластера, в ССУЗы по их программам поступили 1025 абитуриентов. Сейчас таких центров шесть, в них насчитывается почти 3,4 тыс. студентов. «Развитие кластеров СПО — это дорога с двухсторонним движением: колледжи подстраивают свою образовательную программу под задачи предприятий, а предприятия помогают колледжам подготовить специалистов и обеспечить их достойными рабочими местами», — объяснял суть проекта и.о. министра образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

До «Профессионалитета»

Сотрудничество ССУЗов и крупного бизнеса, основанное на взаимном интересе, по сути, никогда не прекращалось — развивающиеся предприятия, заинтересованные в постоянном притоке рабочих рук, всегда финансировали опорные колледжи и техникумы и искали новых партнеров. «У Горьковского автозавода порядка 20 образовательных партнеров среди ССУЗов по всей стране, — рассказывает Елена Марштупа, директор по персоналу „Группы ГАЗ“. — Во всех мы проводим профориентационные мероприятия и поддерживаем тесную связь. Но среди них есть и опорные, базовые — Нижегородский и Павловский автомеханические техникумы, Нижегородский индустриальный колледж, которые не просто готовят для нас кадры — у нас много долгосрочных совместных проектов: это участие студентов в решении прак­тических задач предприятия и вовлечение студентов в наши корпоративные конкурсы и проекты, и проф­ориентация».

Причем часто студенты колледжей-партнеров приходят на ГАЗ прак­тиковаться, уже будучи хорошо знакомыми с предприятием: ГАЗ начинает профориентацию даже не в школах, а в детских садах — с занимательной робототехники. В Музее истории ГАЗа есть целый этаж с тренажерами-симуляторами и игровой зоной, где знакомить с автомобилями детей начинают с трех лет. Кроме того, при автозаводе созданы образовательные технопарки — «Кванториум ГАЗ» и «Техноспейс» с бесплатными кружками для школьников, через которые ежегодно проходят около 600 ребят. «Мы стараемся, чтобы дети узнавали об инженерном деле, о захватывающем мире техники как можно раньше, поэтому и стремимся быть рядом на всех ступенях образования — сейчас это называется бесшовной образовательной траекторией. Такой комплексный подход к подготовке кадров начал создаваться на наших предприятиях еще с начала нулевых по инициативе промышленника Олега Дерипаски», — объясняет координатор образовательных проектов ГАЗа Надежда Глуменкова.

Студенты ССУЗов, которые являются базовыми партнерами ГАЗа, традиционно проходят на автозаводе практику, пишут курсовые и дипломные работы на основе реальных производственных кейсов, но не только: «Мы сразу вовлекаем ребят в корпоративную жизнь: приглашаем участвовать в конкурсах профмастерства, спортивных праздниках, играх КВН, чтобы они прочувствовали дух предприятия и знали, что здесь их ждут, им рады», — рассказывает Елена Марштупа.

Перезагрузка отношений

На вопрос, что принципиально изменилось в отношениях компании-работодателя и техникума-партнера в условиях «Профессионалитета», его участники единогласно говорят о том, что возвращаются лучшие советские практики — поддержка государством материально-технической базы учреждений СПО и целевая подготовка студентов. «Обучение становится более интенсивным: в этом заинтересованы и работодатели, и студенты — ребята стремятся быстрее начать работать и зарабатывать, быть финансово независимыми. А когда у каждого есть персональная карьерная карта на конкретном предприятии, становятся понятны цели — зачем, собственно, учиться. У детей рано включается осознанность, а это очень важный эффект», — рассуждает Ангелина Капшина, директор Нижегородского автомеханического техникума (НАМТ), ставшего базовым в региональном кластере автомобильной промышленности. По ее словам, чтобы сократить обучение, техникум детально проинспектировал образовательные программы, исключив дублирующие дисциплины и некоторые из тех, что не имеют практической значимости для будущего специалиста.

В подготовке новых программ активно участвовали и специалисты ключевого работодателя кластера — ГАЗа. «Мы и раньше плотно взаимодействовали с техникумом, теперь в этой работе больше системности: специалисты преподают на постоянной основе», — отмечает Елена Марштупа.

Параллельно повышение квалификации прошли сами преподаватели техникума. «Обучение закончилось демонстрационным экзаменом — надо было выполнить конкретную производственную задачу: выточить деталь, спроектировать узел. Каждый преподаватель побывал в роли студента. Такого раньше не было: преподаватели просто регулярно проходили аттестацию на подтверждение категории, соответствие занимаемой должности, а тут сдавали настоящий экзамен, причем работу оценивали независимые экспертные группы в других городах — педагоги разъехались по всей стране», — рассказывает Ангелина Капшина. На ГАЗе это только приветствуют. «Проект требует высокой концентрации знаний и практики. По сути, преподаватели должны за более короткий срок вывести студентов на образовательный уровень, по качеству не ниже, а даже выше стандартной программы», — говорит Елена Марштупа.

Еще одно важное новшество «Профессионалитета» — целевой набор: заключая соответствующий договор, студенты закрепляются за конкретным предприятием (в случае с кластером автопрома — с ГАЗом), получают от него дополнительную стипендию, проходят там практику под руководством наставников, а после выпуска обязуются три года отработать по специальности. «Это правильно: целевое обу­чение помогает выпускникам освоиться в профессии, попробовать найти свой путь, а не бежать куда-то в поисках быстрых денег и потом страдать, что не нашел себя», — говорит Ангелина Капшина. «Благодаря тому, что студенты под руководством наставников начинают работать уже во время учебы, по итогам образовательного процесса мы получаем полностью адаптированных к условиям реального производства специалистов», — добавляет Елена Марштупа.

Самим студентам такой подход тоже нравится. Студент НАМТа Михаил Низовцев говорит, что «Профессионалитет» дает возможность «получить более конкретные, практические навыки по выбранной профессии». Он учится по специальности «оснащения средствами автоматизации технологических процессов и производств» и после выпуска надеется построить карьеру на ГАЗе. «Я выбрал „Профессионалитет“ по нескольким причинам: из-за сокращенной на один год программы, трудоустройства на ГАЗ, учебной практики на самом современном оборудовании. И как приятный бонус — дополнительная стипендия от ГАЗа», — рассказывает второкурсник НАМТа Антон Быков.

Возможность обновить оборудование в своих кластерах техникумы и колледжи получают за счет средств бюджета (федеральный бюджет выделяет 100 млн, областной — 4 млн руб.) и работодателей — участников проекта. Так, ГАЗ вложил более 20 млн руб. в ремонт лабораторий и мастерских НАМТа. Пользоваться ими теперь могут и другие ССУЗы, включенные в кластер: в случае с образовательно-производственным центром автопрома — это Сормовский механический техникум, Павловский автомеханический техникум, Нижегородские авиационный технический, политехнический и индустриальный колледжи. «Современное оборудование для практики, новые лаборатории — это дополнительный стимул для абитуриентов учиться у нас», — подтверждает директор Павловского автомеханического техникума им. И. И. Лепсе (ПАМТ) Альбина Иванова. В этом сезоне ПАМТ в проекте на правах партнера, а в 2025 году планирует подавать заявку на статус базового. «Когда несколько лет назад мы создали две новые мастерские — токарные работы на станках с ЧПУ и инженерный дизайн CAD, интерес к специальностям заметно вырос — на следующий год обучения набрали уже не одну, а две группы. Ребята увидели перспективу. Поэтому и мы, и наш партнер, Павловский автобусный завод, заинтересованы продолжать эту работу», — рассказывает директор техникума.

Этот интерес разделяют и областные власти: по данным министерства образования, в 2024 году в регионе откроются еще четыре образовательных центра — три производственных и один педагогический. «Именно эта работа позволяет вводить в ССУЗах новые образовательные программы, ориентированные на производство, такие модули, как, например, управление беспилотными летательными аппаратами в сельском хозяйстве, геопространственная инженерия в строительстве, нейросети и работа с большими данными в промышленности и др.», — отмечают в профильном ведомстве.

В системе СПО такое внимание государства называют беспрецедентным. «Я работаю в системе среднего профессионального образования с 1995 года. Такого объема средств, которые сейчас тратятся на модернизацию системы СПО, на моей памяти не было, — говорит Ангелина Капшина. — И это обоснованно: интерес к ССУЗам тоже огромный. У нас, например, конкурс на поступление на бюджетное место — четыре человека. Это говорит о том, что система СПО нужна всем: государству — с точки зрения подготовки кадров, абитуриентам и родителям — в части получения качественного образования, гарантирующего трудоустройство на самых современных и перспективных производствах».

Татьяна Салахетдинова