Рабочие руки заняты

Нижегородская область с традиционно высокой долей промышленности в общем объеме экономики испытывает беспрецедентный дефицит кадров: число соискателей в 14 раз меньше, чем количество вакантных рабочих мест — вакансий уже более 70 тыс., почти четверть приходится на обрабатывающую промышленность. Демографическую ситуацию усугубляет перестройка экономики в условиях санкций и растущие объемы производства — предприятиям нужно все больше квалифицированных специалистов. В этих условиях только повышение зарплат ни к чему не приведет — нужно развивать партнерство с образовательными учреждениями, повышать производительность труда и вместе с властями работать над привлекательностью территорий, говорят эксперты.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Управление по труду и занятости населения Нижегородской области ежемесячно фиксирует снижение уровня безработицы: на 1 октября 2023 года показатель составил 0,31%, тогда как месяцем ранее — 0,33%, а год назад — 0,47%. «За предыдущий месяц численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, уменьшилась на 27,4% и составила 5,3 тыс. человек. Годом ранее их было более 8 тыс.», — поясняют в ведомстве. Быстрее всего работу находят в крупнейших промышленных центрах региона — Нижнем Новгороде, Выксе и Арзамасе.

Официальные данные подтверждает статистика крупнейших рекрутеров. По оценке службы исследований hh.ru, спрос на персонал в Нижегородской области бьет рекорды: «В августе на платформе онлайн-рекрутинга насчитывалось более 31 тыс. активных вакансий — это самый высокий показатель за всю историю наблюдений hh.ru. В частности, это на 100,3% больше, чем в январе 2021 года, и на 46% больше, чем в августе 2022 года».

Ситуация в регионе отражает общефедеральные тренды: в стране уровень безработицы находится на историческом минимуме — 3%. «На рынке труда в сентябре 2023 года спрос на сотрудников увеличился на 47% год к году и на 3% к августу 2023 года, при этом среднее число активных резюме выросло лишь на 0,8% к предыдущему месяцу при сокращении на 3% в годовом сравнении», — констатируют авторы ежемесячного мониторинга hh.ru. Глава Минэкономики Максим Решетников назвал крайне низкий уровень безработицы тормозом для роста экономики. По его словам, показатель уже можно назвать аномальным.

Реальный сектор экономики острее других ощущает нехватку специалистов: по оценке областного правительства, на предприятиях обрабатывающих производств сейчас 17 тыс. вакансий, или 23% от общего объема. Заметная доля — в особенно загруженном сейчас оборонно-промышленном комплексе: там открыто более 7,5 тыс. вакансий. Как рассказывал в отчете перед законодательным собранием губернатор Глеб Никитин, дефицит кадров в ОПК составляет пока не критичные 4,4%, но только в течение 2023 года потребность выросла на 1,6 тыс. специалистов.

Наибольшим спросом у работодателей Нижегородской области, по данным hh.ru, пользуются специалисты из профессиональных сфер «Продажи, обслуживание клиентов» (23% вакансий), «Рабочий персонал» (23%), «Производство, сервисное обслуживание» (16%), «Строительство, недвижимость» (14%), «Транспорт, логистика, перевозки» (13%) и др.

Комментируя дефицит кадров по отраслям, эксперты Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ИСИЭЗ ВШЭ) вводят понятие «индекса кадровой уязвимости» — разницы между фактической занятостью на предприятиях и недостатком квалифицированных кадров от их долгосрочных средних уровней за 2022–2023 годы.

«Кадровая уязвимость предприятий промышленности, отражающая прежде всего проблему недостатка квалифицированных кадров, по итогам первого полугодия 2023 года стала максимальной с начала 2022 года. Максимальную уязвимость транслировали преимущественно средне- и высокотехнологические производства. Критический уровень обеспеченности высококвалифицированными специалистам был выявлен у производителей автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; прочих транспортных средств и оборудования, электрического оборудования, а также у производителей компьютеров, электронных и оптических изделий», — комментируют аналитики в своем докладе о динамике занятости по итогам двух кварталов 2023 года. Согласно исследованию, ключевые для нижегородской экономики обрабатывающие отрасли промышленности — производство нефтепродуктов, автопром и металлургия — с начала 2022 года демонстрировали «нейтральную» и «умеренно-высокую уязвимость», но уже к концу первого полугодия этого года показатель стал «высоким» и «критическим». По данным Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП), в первую очередь не хватает специалистов со средним профессиональным образованием: станочников, наладчиков станков с ЧПУ, токарей, слесарей.

Дефицит кадров приводит к опережающему росту зарплат. По итогам первого полугодия реальная (откорректированная на инфляцию) зарплата в Нижегородской области выросла на 10,1%, средняя номинальная — на 15,5% до 51,8 тыс. руб., а в обрабатывающей промышленности — на 22,8%. По оценке hh.ru на основании исследования 75 тыс. вакансий, открытых в нижегородских компаниях летом, рыночный диапазон предлагаемых зарплат в регионе в июне-июле 2023 года составил 40-80,5 тыс. руб., что на 4-5 тыс. руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заместитель губернатора Егор Поляков объясняет это стремлением работодателей привлечь квалифицированных сотрудников, особенно в условиях возросшего гособоронзаказа, так и увеличением объемов производства.

Темпы роста нижегородской экономики выше средних по стране: за шесть месяцев ВРП области увеличился на 6,5%, тогда как в России в целом рост составил 1,4%. Промышленность выросла на 7,9%, АПК — на 6,9%, строительство — на 18,9%. Специалисты нужны растущим производствам, говорил в интервью «Ъ-Приволжье» Глеб Никитин: «В подавляющем большинстве регионов ситуация схожа: дефицит кадров чуть ли не во всех отраслях. У нас дефицит еще более масштабный в силу большого промышленного сектора, серьезных транспортно-логистических вызовов, но в первую очередь он связан с тем, что во многих отраслях растут объемы создаваемой добавленной стоимости. Мы хотим расти больше — и нам нужно больше людей».

Решение вопроса глава области раскладывает на две составляющие. С одной стороны, это популяризация конкретных наиболее дефицитных профессий, повышение качества обучения и создание для этого инфраструктуры, а также борьба за положительный миграционный поток. А с другой стороны — и это более интенсивный путь — повышение производительности труда. «Резервы есть во всех отраслях, от промышленности до здравоохранения. Рост производительности труда позволяет повысить уровень зарплат, а соответственно, и конкурентоспособность каждой отрасли и каждого предприятия», — уверен губернатор.

В образовательной сфере Нижегородская область среди лидеров федерального проекта «Профессионалитет» (в регионе сейчас шесть образовательно-производственных кластеров, в будущем году будут открыты еще четыре), на базе «Нижполиграфа» строится крупный технопарк среднего профессионального образования. Производительность труда повышают в рамках одноименного федерального нацпроекта: соответствующие консультации регионального и федерального центров компетенций получили больше 230 предприятий.

Что касается положительного миграционного потока, в НАПП говорят о необходимости совместной работы властей и бизнеса для улучшения качества жизни в малых городах и селах региона, чтобы людям не хотелось оттуда уезжать. «Необходима комфортная среда проживания: здравоохранение, детсады и школы, культурная повестка, развитая инфраструктура. А для этого нужна синергия бизнеса и власти, территорию можно удержать только в комплексе», — комментировал «Ъ-Приволжье» гендиректор НАПП Александр Аносов. Подобные практики уже есть, например, в Нижнем Новгороде, где в свой район вкладывается Горьковский автозавод, в Выксе, где в комплексное развитие территории инвестирует Объединенная металлургическая компания, и примеры такого сотрудничества надо тиражировать на другие муниципалитеты, уверены в НАПП.

В Центре конъюнктурных исследований ИСИЭЗ ВШЭ отмечают, что крупные резервы незадействованной рабочей силы сохраняются среди молодежи в возрасте до 25 лет и среди людей предпенсионного и пенсионного возраста — 50 лет и старше: в этих сегментах уровень безработицы традиционно выше, их можно активнее вовлекать в трудовую деятельность.

Людмила Аристова