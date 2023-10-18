«Ведомости»: иранский производитель бытовой техники намерен купить завод в РФ

Структура иранской Entekhab Group ведет переговоры о приобретении завода турецкого производителя бытовой техники Vestel, расположенного в Александровском районе Владимирской области. Об этом «Ведомостям» сообщили два консультанта, работавшие с объектом. По их словам, общая площадь предприятия составляет 44 тыс. кв. м.

Один из собеседников издания утверждает, что переговоры между сторонами находятся на финальной стадии, по словам другого, сделка уже закрыта. Другие детали переговоров по покупке завода консультантам неизвестны. В Entekhab Group и в российском офисе Vestel не ответили на запрос «Ведомостей».

Согласно информации на сайте правительства Владимирской области, 7–8 октября возглавляемая губернатором региона Александром Авдеевым делегация посетила Иран. В частности, в рамках поездки делегация посетила фабрику Entekhab Group в городе Исфахан. В пресс-релизе по итогам визита отмечается, что стороны «рассчитывают договориться о локализации производства компании в Александровском районе».

Entekhab Group основана в 2000 году, является одним из крупнейших иранских производителей бытовой техники. Общая площадь производственного комплекса в Исфахане — 300 тыс. кв. м, это один из наиболее масштабных проектов в Иране. Финансовую отчетность Entekhab Group не раскрывает.

О намерении иранских производители бытовой техники локализовать производство в России 13 октября сообщил «Ъ». В частности, речь идет о компаниях Datees и Emersun, которые могут купить или арендовать остановленные мощности Samsung и LG. Но эксперты полагают, что иранские бренды имеют «специфический дизайн» и способны заинтересовать россиян только в случае «жесточайшего дефицита, которого сейчас нет».

Подробнее — в материале «Ъ» «Иранская техника пробивается в Россию».

Милена Костерева