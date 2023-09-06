Мосгорсуд прекратил рассмотрение иска инвестора Марченкова к Минфину Белоруссии

Мосгорсуд прекратил рассматривать иск российского инвестора Александра Марченкова, требующего от белорусского Минфина досрочного погашения купленных им еврооблигаций на $280 тыс. Суд решил, что данное дело не относится к компетенции российских судов по месту нахождения ответчика и исполнения им платежных обязательств. По данным газеты «Ведомости», Александр Марченков подаст новый иск в Арбитражный суд Москвы, а на решение Мосгорсуда подаст апелляцию. Представители Минфина не присутствовали на заседании.

Издание пишет, что решение Мосгорсуда связано с обязанностью белорусского Минфина доводить платежи только до платежного агента — американского Citibank, а не до держателей бумаг напрямую. Судья также отметила, что покупки господином Марченковым евробондов на Мосбирже недостаточно для того, чтобы бумаги торговались на площадке без согласования с Белоруссией. На территории России листинг белорусских бондов не осуществлялся, но бонды размещались на Лондонской фондовой бирже.

На прошлом заседании по делу 28 августа представитель Минфина Белоруссии заявлял, что спор по еврооблигациям страны надо перенести в суд Минска или Лондона, как того требует первоначальная эмиссионная документация. По словам представителя Минфина, Белоруссия не отказывалась от выплат полностью. Для того чтобы получить выплаты, нужно открыть счет в Беларусбанке и отправить в ведомство документы, подтверждающие владение бумагами.

Впервые за взысканием долга инвестор обратился в феврале 2023 года. Тогда иск отклонили из-за пребывания ответчика на территории Белоруссии, после чего господин Марченков оспорил это решение. Суд принял иск к производству в мае.

Претензии Александра Марченкова к Минфину касаются двух выпусков еврооблигаций Белоруссии с погашением в 2030 и 2031 годах. Истец требует от белорусского ведомства погашение облигаций на $280 тыс., так как международное агентство Moody`s признало дефолт по госдолгу страны. Кроме того, господин Марченков настаивает на получении от ведомства уже выплаченных по бумагам купонов в размере $17 тыс. и просит компенсировать судебные издержки. Общая сумма его требований — около $310 тыс.

Полина Мотызлевская