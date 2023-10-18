Уральский медиа-менеджер Ринат Низамов покидает должность директора по контенту «Дзена»

Уральский медиа-менеджер Ринат Низамов уходит с поста директора по контенту в «Дзене», об этом он сообщил у себя в Facebook (деятельность Meta по работе соцсети в РФ объявлена экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Я принял решение покинуть Дзен, 31 октября будет моим последним днем работы в компании. Это пост моей благодарности: Яндексу, куда я пришел 2,5 года назад, и коллегам из VK, с которыми работал последний год»,— написал господин Низамов, добавив, что планов у него много, но ближайшие — провести время с родными.

По данным источника «Ъ», контентная платформа «Дзен» готовится к реорганизации, цель которой — более глубокая интеграция в структуру управления VK.

Напомним, в 2021 году Ринат Низамов покинул должность директора «Сети городских порталов» (Shkulev Media Holding), ранее он занимал пост главного редактора екатеринбургского портала Е1 (входит в «Сеть городских порталов»).

Ринат Низамов родился в Нижней Салде (Свердловская область). Работал на НТВ, в «Комсомольской правде». С 2013 года в разных должностях работал в холдинге Shkulev Media Holding (до 2020 года Hearst Shkulev Media).

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