VK созерцает будущее «Дзена»

В сервисе «Дзен» меняется руководство: вместе с частью команды платформу покидает директор по контенту Ринат Низамов, работавший в сервисе еще с тех пор, как он принадлежал «Яндексу». Источники “Ъ” говорят, что управление «Дзеном» в дальнейшем будет «больше интегрировано» в структуру VK. Прежние кадровые перестановки в холдинге происходили на фоне разногласий между руководством и менеджерами, отвечающими за конкретные сервисы. Эксперты отмечают, что более чем за год после отделения от «Яндекса» площадка уже изменилась — в частности, стала делать больший акцент на «кликабельном контенте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Контентная платформа «Дзен» готовится к реорганизации, цель которой — более глубокая интеграция в структуру управления VK, рассказал “Ъ” источник, знакомый с ситуацией. Два других источника “Ъ” уточнили, что в ближайшее время «Дзен» «вместе с частью команды» покинет директор по контенту Ринат Низамов.

После того как “Ъ” обратился к господину Низамову за комментарием, тот опубликовал у себя в Facebook (деятельность Meta по работе соцсети в РФ объявлена экстремистской и запрещена), что «принял решение покинуть "Дзен"» с 31 октября. В пресс-службе «Дзена» подтвердили “Ъ” эту информацию, отказавшись от дополнительных комментариев.

Господин Низамов занимал свой пост с 2021 года, когда «Дзен» еще принадлежал «Яндексу». В августе 2022 года сервис перешел к VK, но главная страница сервиса сохраняет трафик от переходов на yandex.ru и поисковую строку «Яндекса».

В сентябре VK объявила, что объединит руководство социальными и контентными сервисами, включая «Дзен», бизнес-группу возглавил старший вице-президент VK по медиастратегии и развитию сервисов Степан Ковальчук. Источники The Bell (объявлен в РФ иноагентом) в октябре сообщали, что именно от него зависит контентная стратегия соцсетей VK, в основе которой — ставка на эксклюзивный контент.

В июле из VK уже ушли трое топ-менеджеров «ВКонтакте» — гендиректор Марина Краснова, технический директор Александр Тоболь и директор по маркетингу и развитию Александр Володин. Тогда источники “Ъ” сообщали о расхождениях во взглядах между руководством «ВКонтакте» и VK. В октябре, после того как VK объявила о назначении Артемия Лебедева директором по дизайну, директор по интерфейсам VK Юрий Солодовников объявил в Facebook о своем уходе из компании в связи с «существенным пересмотром изначальных договоренностей».

Профессиональные пользователи «Дзена» уже ощущают влияние VK на сервис, в том числе в плане коммуникации с авторами, говорит совладелец ГК «Медиасфера» Тимур Угулава.

«Площадка, если сравнивать ее с состоянием времен "Яндекса", стала более откровенной с авторами, обозначает им свои проблемы, старается учитывать их запросы». Смена политики, по его словам, проявляется и в форматах контента, которым стали отдавать приоритет: «"Дзен" сейчас идет по пути многих контентных площадок — не только в сторону уникальности и экспертности материалов, но и в сторону кликабельного контента, того, что позволяет дольше удерживать аудиторию».

Главный редактор Roem.ru Юрий Синодов, однако, считает, что нет особого смысла говорить о воздействии VK на «Дзен»: «Все изменения на площадке происходили с большой частью той же команды, которая работала в "Яндексе", и под воздействием более значимых внешних факторов, чем смена владельца. Они бы проявились и в том случае, если бы "Дзен" и "Новости" остались в "Яндексе"».

VK удалось сохранить большую часть аудитории «Дзена», которую тот наработал при «Яндексе» благодаря интеграции с его поисковиком и браузером, считает разработчик расширения для аналитики «ПроДзен» Игорь Торхов: «Сейчас "Дзен" вполне может существовать как отдельный проект». Он считает явную интеграцию «Дзена» в социальные сети VK («ВКонтакте», «Одноклассники») маловероятной, поскольку это «конкурирующие платформы, борющиеся за внимание пользователя».

Юрий Литвиненко, Юлия Тишина