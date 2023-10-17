Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

VK созерцает будущее «Дзена»

На бывшей контентной платформе «Яндекса» меняется система управления

В сервисе «Дзен» меняется руководство: вместе с частью команды платформу покидает директор по контенту Ринат Низамов, работавший в сервисе еще с тех пор, как он принадлежал «Яндексу». Источники “Ъ” говорят, что управление «Дзеном» в дальнейшем будет «больше интегрировано» в структуру VK. Прежние кадровые перестановки в холдинге происходили на фоне разногласий между руководством и менеджерами, отвечающими за конкретные сервисы. Эксперты отмечают, что более чем за год после отделения от «Яндекса» площадка уже изменилась — в частности, стала делать больший акцент на «кликабельном контенте».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Контентная платформа «Дзен» готовится к реорганизации, цель которой — более глубокая интеграция в структуру управления VK, рассказал “Ъ” источник, знакомый с ситуацией. Два других источника “Ъ” уточнили, что в ближайшее время «Дзен» «вместе с частью команды» покинет директор по контенту Ринат Низамов.

После того как “Ъ” обратился к господину Низамову за комментарием, тот опубликовал у себя в Facebook (деятельность Meta по работе соцсети в РФ объявлена экстремистской и запрещена), что «принял решение покинуть "Дзен"» с 31 октября. В пресс-службе «Дзена» подтвердили “Ъ” эту информацию, отказавшись от дополнительных комментариев.

Господин Низамов занимал свой пост с 2021 года, когда «Дзен» еще принадлежал «Яндексу». В августе 2022 года сервис перешел к VK, но главная страница сервиса сохраняет трафик от переходов на yandex.ru и поисковую строку «Яндекса».

В сентябре VK объявила, что объединит руководство социальными и контентными сервисами, включая «Дзен», бизнес-группу возглавил старший вице-президент VK по медиастратегии и развитию сервисов Степан Ковальчук. Источники The Bell (объявлен в РФ иноагентом) в октябре сообщали, что именно от него зависит контентная стратегия соцсетей VK, в основе которой — ставка на эксклюзивный контент.

Как VK выделил контентные сервисы в отдельное направление

В июле из VK уже ушли трое топ-менеджеров «ВКонтакте» — гендиректор Марина Краснова, технический директор Александр Тоболь и директор по маркетингу и развитию Александр Володин. Тогда источники “Ъ” сообщали о расхождениях во взглядах между руководством «ВКонтакте» и VK. В октябре, после того как VK объявила о назначении Артемия Лебедева директором по дизайну, директор по интерфейсам VK Юрий Солодовников объявил в Facebook о своем уходе из компании в связи с «существенным пересмотром изначальных договоренностей».

Профессиональные пользователи «Дзена» уже ощущают влияние VK на сервис, в том числе в плане коммуникации с авторами, говорит совладелец ГК «Медиасфера» Тимур Угулава.

«Площадка, если сравнивать ее с состоянием времен "Яндекса", стала более откровенной с авторами, обозначает им свои проблемы, старается учитывать их запросы». Смена политики, по его словам, проявляется и в форматах контента, которым стали отдавать приоритет: «"Дзен" сейчас идет по пути многих контентных площадок — не только в сторону уникальности и экспертности материалов, но и в сторону кликабельного контента, того, что позволяет дольше удерживать аудиторию».

Главный редактор Roem.ru Юрий Синодов, однако, считает, что нет особого смысла говорить о воздействии VK на «Дзен»: «Все изменения на площадке происходили с большой частью той же команды, которая работала в "Яндексе", и под воздействием более значимых внешних факторов, чем смена владельца. Они бы проявились и в том случае, если бы "Дзен" и "Новости" остались в "Яндексе"».

VK удалось сохранить большую часть аудитории «Дзена», которую тот наработал при «Яндексе» благодаря интеграции с его поисковиком и браузером, считает разработчик расширения для аналитики «ПроДзен» Игорь Торхов: «Сейчас "Дзен" вполне может существовать как отдельный проект». Он считает явную интеграцию «Дзена» в социальные сети VK («ВКонтакте», «Одноклассники») маловероятной, поскольку это «конкурирующие платформы, борющиеся за внимание пользователя».

Юрий Литвиненко, Юлия Тишина

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Еще вы сможете настраивать персональную ленту, управлять рассылками и сохранять статьи, чтобы читать позже

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...