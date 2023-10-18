На борту экстренно севшего в Екатеринбурге самолета умерла женщина

Самолет, летевший из Москвы в Барнаул, совершил экстренную посадку в аэропорту Кольцово из-за плохого самочувствия пассажирки. После посадки борта прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть 50-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

Инцидент произошел ночью 18 октября. По предварительным данным, во время полета женщина начала задыхаться, из-за чего командир самолета принял решение совершить экстренную посадку. Бортпроводниками проводились необходимые реанимационные мероприятия, однако помочь пассажирке не удалось.

По факту происшествия Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР проводится проверка.

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