На борту экстренно севшего в Екатеринбурге самолета умерла женщина
Самолет, летевший из Москвы в Барнаул, совершил экстренную посадку в аэропорту Кольцово из-за плохого самочувствия пассажирки. После посадки борта прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть 50-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.
Инцидент произошел ночью 18 октября. По предварительным данным, во время полета женщина начала задыхаться, из-за чего командир самолета принял решение совершить экстренную посадку. Бортпроводниками проводились необходимые реанимационные мероприятия, однако помочь пассажирке не удалось.
По факту происшествия Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР проводится проверка.