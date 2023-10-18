Прилепин: мои полномочия как сопредседателя «Справедливой России» приостановлены

Писатель и политик Захар Прилепин заявил, что он на данный момент временно приостановил свои полномочия на посту сопредседателя партии «Справедливая Россия—За правду». По словам господина Прилепина, подобное решение принято в связи с его участием в военной операции РФ на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Захар Прилепин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Захар Прилепин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«У меня приостановлено сопредседательство, так как я военнослужащий. Непосредственно политической работой не занимаюсь, хоть и в курсе многих вещей. Моя команда работает в гуманитарной и политической сфере, и я ими руковожу, просто не делаю политических заявлений. Потому что в Росгвардии не поймут»,— рассказал Захар Прилепин в интервью изданию Daily Storm. Господин Прилепин является полковником Росгвардии и замкомандира входяшего в в структуру ведомства полка особого назначения «Оплот».

По словам Захара Прилепина, он не принимал никакого участия в предвыборной кампании справедливороссов на региональных выборах-2023. В том числе, как подчеркнул писатель, он не был задействован и в кампании партии в новых регионах РФ (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях).Также Захар Прилепин рассказал, что лидер «Справедливой России—За правду» Сергей Миронов не советовался с ним, когда принимал решение о том, что партия не станет выставлять своего кандидата на президентских выборах-2024, а поддержит нынешнего главу государства Владимира Путина.

Господин Прилепин стал сопредседателем эсеров в феврале 2021 года после того, как в состав «Справедливой России» влилась его собственная партия «За правду!». В статусе сопредседателя Захар Прилепин вошел в предвыборную тройку списка «Справедливой России—За правду» на выборах в Госдуму-2021, однако в итоге отказался от депутатского мандата. На сайте партии господин Прилепин в настоящее время продолжает значиться в качестве одного из ее сопредседателей и руководителя «палаты депутатов» «Справедливой России—За правду», никакой информации о приостановке его полномочий там не размещено.

Александр Кислов