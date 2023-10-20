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Коммерсантъ FM
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Мозговой штурм

Информация о донорстве костного мозга расходится все быстрее

Понятно, что поездки представителей Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национального РДКМ) по стране, лекции и другие мероприятия всегда добавляют регистру новых доноров. Сколько-то человек решают вступить в регистр. И их число — как бы главный результат. Чем больше, тем лучше. Но постепенно набирает важность другая цифра — не сколько вступили сами, а сколько готовы нести идею дальше. Это самые разные люди. Из последнего опыта — юрист, сотрудник почты, соцработник, бодибилдер.

Алексей Каменский

Алексей Каменский

Фото: Юлия Кауль

Алексей Каменский

Фото: Юлия Кауль

Мы выбрались из очередной пробки и по крутому серпантину поехали вверх. Для нас это гора, а для местных — сопка. Весь Владивосток на сопках. С них роскошные панорамы — море, ближние и дальние острова, силуэты вантовых мостов, заливы с судами, на которых к ночи зажгутся огни… Но нам надо чуть вниз, в ничем не примечательный длинный дом — одно из зданий Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ), где руководитель центра привлечения доноров Национального РДКМ Евгения Лобачева сейчас расскажет студентам о донорстве. Дело было в прошлый четверг. Говорить с медиками пятого курса про костный мозг — непростое занятие. Там сложные темы, вопросов «Костный мозг в позвоночнике или в голове?» не задают. Я про это потом обязательно расскажу. А сейчас хочу про другое. Студенты — народ покладистый и в целом любопытный, но собрать их в нужное время в нужном месте, еще и объяснив зачем,— проблема. А тут была целая поточная аудитория, больше сотни человек. 38 вступили в регистр.

А все потому, что в ТГМУ уже был увлеченный нашей темой человек — Анна Синенко, преподает здесь медицинское право.

— У нас в программе «Юридические основы работы врача» есть целый модуль про донорство,— рассказывает Анна.— Раньше мы говорили о костном мозге факультативно, но однажды я наткнулась на вашу онлайн-конференцию по этой теме. И решила заняться вопросом предметно. Мы ведь сами разрабатываем программы, ваша лекция стала частью учебного процесса и одновременно нашим вкладом в строительство регистра. Мы будем выходить с этой темой и на площадки других вузов.

Россия пока на несколько порядков отстает от развитых стран по доле доноров среди населения. Но важен первоначальный разгон. Чем больше людей в теме, тем чаще у регистра по всей стране обнаруживаются союзники, готовые помогать ему расти. Не обязательно доноры, совсем не обязательно хоть как-то связанные с медициной. В Норильске регистру помогла депутат горсовета, финансист и по совместительству бодибилдер Эдилия Ерохина. Там же после лекции в собесе подошла одна из слушательниц:

— Я придумала. У мужа на работе многие вступят, поговорю с ним.

А вот еще свежий пример из Владивостока. У нас была лекция под эгидой Почты России. Регистр с ней сотрудничает, почта бесплатно пересылает палочки с мазком, по которому определяется генотип донора. Рядом со мной сидела дама средних лет и как-то уж очень внимательно, прямо не отрываясь, слушала. Но и все — дослушала и пошла к выходу. Мне любопытно стало, что ее так зацепило.

— Все просто. Я председатель местного профкома, Терехова Людмила,— четко представилась женщина.— В профсоюзе много молодых ребят. Работают сутки через трое, всех не соберешь. А я пройдусь по четырем сменам по очереди и расскажу.

В тот день о донорстве костного мозга Людмила услышала впервые. И сразу прониклась. Через несколько дней, когда я ей позвонил, три из четырех смен уже были обработаны.

— Я теперь всем рассказываю в обеденный перерыв,— говорит Людмила.— Желающие записываются у начальников цехов, в течение месяца подадут списки. А потом ваш местный представитель привезет палочки. Очень удобно.

Это такой эффект снежного кома. В Национальном РДКМ почти 87 тыс. человек, больше трети всей российской базы, и чем дальше, тем быстрее будет расти количество и желающих вступить, и помощников. Правда, и катить ком все тяжелее: сейчас включение одного потенциального донора в регистр из-за дорожающих реагентов обходится Национальному РДКМ уже в 14,6 тыс. руб.

весь сюжет

rusfond.ru/issues/1084

Алексей Каменский, специальный корреспондент Русфонда

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