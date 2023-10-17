Намолотили в убыток

В Нижегородской области собрали рекордные 2 млн тонн зерна, однако в итоге перепроизводства снизились цены на урожай этого года. Значительная часть намолоченного зерна оказалась невысокого качества, пожаловались аграрии. При этом в элеваторах лежит еще прошлогоднее зерно, нераспроданное из-за экспортных ограничений. Потери регионального АПК минсельхоз оценил примерно в 10–12 млрд руб. Депутаты заксобрания предложили вернуться к плановой аграрной экономике, перейти на выращивание более маржинальных культур и развивать переработку зерна. У бюджета попросят компенсировать часть затрат на топливо.

В 2023 году нижегородские аграрии намолотили 2,17 млн тонн зерна. По объемам это лучший за всю историю Нижегородской области урожай, рассказал областной министр сельского хозяйства Николай Денисов на заседании аграрного комитета заксобрания. Тем не менее рекордный урожай обернулся крупными проблемами для сельскохозяйственных предприятий. «Мы впервые столкнулись с перепроизводством зерна. Собственное потребление у нас 1,2 млн тонн, еще 800 тыс. тонн фактически не реализуется. Это излишки, которые давят на внутренний рынок, и цены пока находятся на очень низком уровне», — посетовал министр Денисов.

Стоимость тонны зерна стала ниже прошлогоднего уровня на 10%: продовольственная пшеница третьего класса торгуется в пределах 11,8–12,5 тыс. руб. за тонну, четвертого класса — 7,2–9,3 тыс. руб. Тонна кормовой пшеницы стоит 6,8–8 тыс. руб., чуть дешевле дают за тонну продовольственной ржи.

Вместе с тем качество выращенной пшеницы оказалось ниже прошлогоднего: из проверенных 736 тыс. тонн лишь половина может считаться продовольственной. К таковой относится и 85% ржи. Нижегородские аграрии не добрали урожай овощей: вместо ожидаемых 27,7 тыс. тонн собрано 19,7 тыс., подсчитал чиновник. Потери аграриев из-за падения закупочных цен на зерно минсельхоз оценил в 6 млрд руб., или 12% себестоимости всего урожая. Сильно выросшая стоимость сельхозтехники, запчастей к ней и дизельного топлива забрала у сельхозпроизводителей еще 4–5 млрд руб. из планировавшейся выручки.

«Итого 10–12 млрд руб. аграрии потеряли буквально за пять месяцев. Ситуация тяжелая», — резюмировал Николай Денисов. Для сравнения, объем региональной и федеральной бюджетной поддержки АПК в 2023 году составил 5,7 млрд руб., что явно не покрыло все выпадающие доходы.

Особенно сельхозпроизводители возмутились подорожавшему на 40% дизельному топливу, с июля в опте его цена выросла с 53 тыс. руб. до 74 тыс. за тонну. Только из-за этой разницы нижегородский агропром потерял порядка 500 млн руб. Региональное правительство неоднократно просило антимонопольную службу разобраться с ростом цен, однако антимонопольное дело в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» о возможном нарушении закона о защите конкуренции на топливном рынке регулятор возбудил лишь в октябре.

Потенциально ситуация может грозить банкротствами малых и средних сельхозпредприятий, опасаются депутаты.

«Мы общаемся с производителями, ребята хватаются за голову. У них себестоимость пшеницы третьего класса составила порядка 9–10 тыс. руб. за тонну, а выкупная цена сейчас — 7–8 тыс. руб.», — подсчитал депутат Вячеслав Аксиньин. Его коллега Алексей Степанов добавил, что проблемы испытывают и крупные агрохолдинги: «Не распроданным осталось еще зерно прошлогоднего урожая, а сейчас не востребовано зерно 2023 года. Продукция на миллионы рублей лежит на складе, но денег у аграриев нет, одни убытки».

Господин Аксиньин предложил планировать будущий урожай исходя из прогнозов цен на продукцию и затрат предприятий АПК, чтобы в будущем избежать крупных финансовых потерь аграриев, которые им никто не возместит. Впрочем, депутат Денис Бакиев напомнил, что возвращение к плановой экономике возможно лишь в масштабах всей страны, однако перепроизводство для бизнеса — самое страшное, оно может привести к банкротству.

Николай Денисов рассчитывает, что в дальнейшем спрос на зерно будет расти. «Предприятия в массовом порядке банкротиться не будут, а если будут, то не из-за финансовых, а скорее организационных проблем», — предположил министр. Он посетовал на падение экспорта зерна из-за западных санкций, однако добавил, что экспортеры активно переходят на рынки других, дружественных России, стран. В областном правительстве полагают, что в такой ситуации стоит развивать переработку сырья.

При этом в дальнейшем пока не планируется сокращать посевные площади и объем урожая, хотя минсельхоз предупреждал аграриев о возможных проблемах с перепроизводством.

Что касается неплановых потерь от роста цен на топливо, часть убытков минсельхоз рассчитывает компенсировать за счет областного бюджета. По прогнозам министерства, на компенсацию удорожания ГСМ дополнительно потребуется 230 млн руб., которые минсельхоз при поддержке аграрного комитета решил попросить у губернатора Глеба Никитина.

Добавим, накануне депутаты также попросили областное правительство увеличить объем субсидий на покупку сельхозтехники.

Роман Рыскаль