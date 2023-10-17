Сохранители времени

В Нижнем Новгороде состоялось первое заседание клуба владельцев исторической недвижимости, его возглавил бизнес-омбудсмен Павел Солодкий, имеющий опыт реставрации старых домов. Представители областного правительства полагают, что частный бизнес может заняться спасением архитектурного наследия Нижнего Новгорода, но для этого нужны понятные правила игры, которые они готовы выработать с участием клуба как неформальной бизнес-ассоциации. Предприниматели по-разному отнеслись к предложению властей. Кто-то уже готов покупать старые особняки, чтобы оставить доброе имя в истории родного города. Некоторые владельцы, столкнувшиеся с неприятием властью их усилий по ремонту такой недвижимости, считают, что у чиновников пока больше красивых заявлений, чем нацеленности на конкретный результат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесменов призвали не таиться и вкладываться в реставрацию ОКН

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бизнесменов призвали не таиться и вкладываться в реставрацию ОКН

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По инициативе региональных властей и АНО «Асирис» в Нижнем Новгороде создан неформальный клуб владельцев исторической недвижимости, его собрание прошло в офисе корпоративного университета областного правительства на Почаинской улице. Власть надеется, что радеющие за сохранение исторической застройки предприниматели более активно будут покупать и восстанавливать объекты культурного наследия (ОКН). Как рассказал заместитель губернатора Егор Поляков, без участия частного бизнеса региону не справиться с сохранением ОКН и приспособлением их под современное использование (в области более 3 тыс. исторических зданий, большая часть в муниципальной собственности).

Чиновник заметил, что в это сложное дело средний и крупный бизнес идет неохотно, предпочитая 90% своей прибыли складывать на депозиты или покупать облигации (власти провели отдельный анализ финансовых инвестиций). Егор Поляков пояснил, что отчасти сфера сохранения ОКН сильно зарегулирована множеством нормативных актов, иногда противоречивых, и весьма затратна. Поэтому областное управление госохраны ОКН и «Асирис» намерены выработать три-четыре понятных алгоритма по получению, восстановлению и реставрации исторических зданий и приспособлению их под современное использование.

Заинтересованный бизнес может стать «третьим и, вероятно, главным автором» этого процесса, если найдутся настоящие подвижники, рассказал заместитель губернатора.

«Мы очень на вас рассчитываем. Губернатор открыт идеям», — добавил господин Поляков, обращаясь к сидящим в зале предпринимателям.

Возглавить таких подвижников власти позвали регионального бизнес-омбудсмена Павла Солодкого. Он ранее имел опыт реставрации своего старого дома №8 на улице Ульянова и согласился председательствовать в клубе. Господин Солодкий заметил, что он пошел, потому что поверил, что «это работа не для галочки».

«Конечно, есть проблемы и бизнес не верит в то, что будет поддержка. Принятый пять лет назад закон об аренде ОКН за рубль не сработал, ни один контракт не был заключен. Когда в итоге власти сказали: “Давайте тогда приглашать инвесторов из Москвы в эту сферу”, я не согласился — давайте сначала предоставим право нижегородскому бизнесу. У нас такие люди, но они должны поверить и им нужна помощь: прозрачность и организационно-финансовая поддержка», — рассказал председатель клуба.

Меры господдержки инвесторов в ОКН губернатор ввел еще в августе: им могут возместить до 70% затрат на восстановление домов-памятников и субсидировать процентную ставку по целевым кредитам на ремонт и реставрацию.

В плане прозрачности Татьяна Львова из «ОПОРы России» рассказала собравшимся про разработку модельного регионального стандарта по сохранению ОКН, который включает в себя и перечень льготных механизмов по продаже и аренде объектов исторической недвижимости. Пилотным разработчиком регионального стандарта выступила Астраханская область во главе 15 регионов. Томскую область похвалили за массовый героизм: там власти уже передали частным инвесторам более 50 объектов недвижимости, а Нижегородскую — за составление подробного инвестиционного каталога ОКН: он опубликован на сайте «Асириса», флешки с каталогом раздали предпринимателям. Руководитель управления госохраны ОКН Григорий Меламед подробно рассказал участникам клуба о субсидиях на восстановление ОКН.

«Нужно, чтобы предприниматели вас не боялись», — подколол его Павел Солодкий. «Я могу бороду сбрить, чтобы они не боялись», — отшутился господин Меламед.

Предприниматели в целом позитивно восприняли идею создания новой экспертной площадки. По мнению руководителя группы компаний «Реал-Инвест» Льва Тарабарина, крупные местные бизнесмены, в том числе производственники, хотят вложиться в восстановление исторических зданий, чтобы оставить о себе добрую память в городе.

«Думаю, что 50–100 объектов нижегородский бизнес точно потянет. Я сам уже присмотрел два особняка в центре города, буду участвовать в торгах. Давно хотел сделать офис в стиле дома Рукавишниковых. Но мне еще важно, чтобы история у дома была хорошая. Есть одно здание с лепниной, где сотрудники ВЧК после октября 1917 года людей расстреливали, — за такой объект я точно не возьмусь», — отметил Лев Тарабарин.

Впрочем, не все коммерсанты верят в добрые намерения. Предприниматель Галина Ручковская ранее отремонтировала аварийную крышу в своем историческом особняке на улице Большая Покровская, а затем получила иск и судебное решение о ее сносе, так как работы не были согласованы с управлением госохраны ОКН.

«Они мне пояснили, что необходимо разработать и согласовать исторический проект, провести его через госэкспертизу. При этом орган власти сам не знает, какой именно должна быть эта крыша. Долго общаясь по этой теме с чиновниками как собственник здания, я поняла, что топчусь на одном месте и меня затягивают в какую-то бесплодную рутину. Думаю, что нужны не красивые слова на заседаниях клуба, а работа на результат, если власть действительно видит в нас единомышленников по сохранению исторической среды», — сообщила Галина Ручковская. Еще один нижегородский коммерсант, чье имя также было в списках приглашенных, прислал сотрудника, сообщив, что у него «осталось мало веры в светлое будущее».

Господин Солодкий отчасти оказался прав в том, что восстанавливать придется не только ОКН, но и доверие бизнеса к органам власти.

Роман Кряжев