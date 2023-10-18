М2 построит отель у метро «Балтийская»

ООО «М2» согласовало в комитете по градостроительству и архитектуре новый гостиничный комплекс у Балтийского вокзала — на Обводном канале, 118. Фасад объекта выйдет на Митрофаньевское шоссе. Инвестиции в проект оцениваются в 5–6 млрд рублей. Эксперты полагают, что создание в этом месте гостиницы уровня «три-четыре звезды» вполне оправданно, однако конкуренция в районе довольно высокая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Вероятно, площадь будущего здания составит 35–40 тыс. кв. м. Предварительный объем инвестиций в проект — около 5–6 млрд рублей, но точные параметры будут известны после получения разрешения на строительство»

Фото: КГА «Вероятно, площадь будущего здания составит 35–40 тыс. кв. м. Предварительный объем инвестиций в проект — около 5–6 млрд рублей, но точные параметры будут известны после получения разрешения на строительство»

Фото: КГА

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) согласовал архитектурно-градостроительный облик будущей гостиницы на набережной Обводного канала, 118, литера Ж. Объект возведут на месте одного из корпусов бывшего завода подъемно-транспортного оборудования имени Кирова. Высота комплекса — 39,9 м, с учетом технических крышных конструкций — 42,7 м.

Как пояснили «Ъ-СПб» в КГА, архитектурно-градостроительный облик для гостиницы по заказу ООО «М2» выполнило архитектурное бюро «Студия 17». Площадь земельного участка составляет 17 122 кв. м, площадь застройки — 11 194 кв. м. Информацией о сроках реализации проекта в комитете не располагают.

По данным «СПАРК-Интерфакс» ООО «М2» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2021 году. Основной вид деятельности — разработка строительных проектов. Бенефициаром компании является Эдуард Кроо. Гендиректором — Владимир Горелов. Доходы фирмы в 2022 году составили 40 тыс. рублей, столько же — чистый убыток.

Проект под строительство гостиницы разрабатывало ООО «Стройпроект». В компании отказались уточнять «Ъ-СПб» детали, в том числе называть компанию застройщика.

ООО «Стройпроект» было зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2005 году. Единственным владельцем фирмы, по данным «СПАРК-Интерфакс», числится Алексей Ефимов. Доходы «Стройпроекта» в 2022 году составили 45,4 млн рублей, чистая прибыль — 32,9 млн рублей.

«Вероятно, площадь будущего здания составит 35–40 тыс. кв. м. Предварительный объем инвестиций в проект — около 5–6 млрд рублей, но точные параметры будут известны после получения разрешения на строительство»,— отмечает руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов.

По мнению заместителя директора департамента консалтинга Nikoliers Евгении Кулеш, создание здесь гостиницы уровня «три звезды» или «четыре звезды» вполне оправданно: качественный объект размещения в этой локации сможет найти своего гостя.

Эксперты указывают на высокий уровень конкуренции в районе. На противоположном берегу Обводного канала расположен «Azimut Сити Отель Санкт-Петербург» категории «четыре звезды» со значительным номерным фондом. Неподалеку от будущей гостиницы уже строится апарт-отель Well, который также сможет конкурировать с гостиничными объектами, особенно в высокий сезон.

Владимир Колодчук