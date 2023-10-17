Коррупция и никакой конкуренции

Басманный райсуд по ходатайству ГСУ СКР заочно арестовал гендиректора и учредителя ООО «Севинвестстрой» Георгия Гергая, обвиняемого в особо крупном мошенничестве со средствами РЖД. В ходе проверок Счетная палата сочла необоснованной передачу крупных контрактов на строительство железнодорожных объектов этой компании, в штат которой входило всего пять человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Согласно постановлению Басманного суда, Георгий Гергая будет на два месяца заключен под стражу в случае его задержания в России или экстрадиции из заграницы. Сейчас он объявлен в международный розыск, а судебная санкция должна помочь вести разыскные мероприятия на уровне Интерпола.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантом которого он стал, было возбуждено Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР, а в прошлом году его передали в центральный аппарат комитета — в ГСУ СКР. И если изначально в нем были только неустановленные сотрудники ООО, то в Москве «вакансии» заполнились учредителями и руководителями компании. Одним из них и стал Георгий Гергая, после банкротства компании перебравшийся за границу.

Между тем Счетная палата, проверяя РЖД, еще шесть лет назад указывала на то, что такие компании, как «Севинвестстрой», привлекаются к работам монополистом подозрительно и необоснованно.

«Так, на основании письма начальника дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта от 6 апреля 2017 года вице-президентом ОАО РЖД Олегом Тони принято решение о смене подрядчика (ООО УК "Трансюжстрой") по договору от 25 июля 2014 года №462/4 на выполнение работ по строительству двухпутной вставки на перегоне Сюльбан—Наледный Восточно-Сибирской железной дороги без проведения конкурсных процедур», говорится в акте. В результате ОАО РЖД был заключен договор от 27 июля 2017 года №276/и с ООО «Севинвестстрой» стоимостью 1,1 млрд руб.

При этом, по данным СПАРК, ООО «Севинвестстрой» имеет «высокую степень финансового риска». ООО образовано 21 сентября 2016 года, а его персонал — пять человек. А самое главное — общество не имеет опыта работы в сфере железнодорожного строительства. Вместе с тем, согласно документации при проведении в 2014 году конкурса на выполнение работ по строительству указанного объекта, по результатам которого победителем объявлено ООО УК «Трансюжстрой», к претендентам предъявлялись требования о наличии такого опыта.

Новый контракт, признала Счетная палата, «противоречит целям развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупки, предотвращения коррупции и других злоупотреблений».

Николай Сергеев