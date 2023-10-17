«Орелмасло» вкладывает 480 млн рублей в строительство очистительного отделения

АО «Орелмасло» в 2023 году получило 480 млн руб. льготных инвесткредитов на строительство очистительного отделения. Об этом сообщили в облправительстве по итогам встречи губернатора Андрея Клычкова с гендиректором компании Владимиром Павловым.

В 2023–2024 годах на заводе планируется ввести в эксплуатацию это очистительное отделение, модернизировать участок фильтрации масла и закупить оборудование для переработки сои. Также предприятие уже получило 5 млрд руб. льготного краткосрочного кредита на приобретение сырья.

В марте нынешнего года сообщалось, что компания планирует в 2023 году инвестировать не менее 300 млн руб. в строительство комплекса подготовки сырья и приобретение оборудования. Предполагалось, что это позволит заводу нарастить объем экспорта.

«Орелмасло» является крупнейшим экспортером Орловской области. В 2022 году он поставил продукцию на 9,4 млрд руб., за девять месяцев 2023 года — почти на аналогичную сумму. Готовая продукция реализуется в Китай, Белоруссию, Латвию, Казахстан.

По данным Kartoteka.ru, АО «Орелмасло» зарегистрировано в 1992 году. Уставный капитал — 36 тыс. руб. Акционер, по собственным данным,— ООО «Литота» Владимира Павлова, Игоря Тарасова и Владислава Алексеева. Выручка в 2022 году — 18,7 млрд руб., чистая прибыль — 1,6 млрд руб.

Олег Мухин

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