«Орелмасло» планирует вложить в модернизацию 300 млн рублей

Орловский производитель масла, крупнейший агроэкспортер региона АО «Орелмасло» планирует в 2023 году инвестировать не менее 300 млн руб. в строительство комплекса подготовки сырья и приобретение оборудования. Об этом сообщили в правительстве региона. Это позволит компании, в частности, нарастить объем экспорта, рассчитывают власти.

В 2022 году «Орелмасло» уже вложило в оборудование 340 млн руб., что позволило повысить эффективность и увеличить производственные мощности. По итогам года «Орелмасло» переработало 105 тыс. т подсолнечника и 250 тыс. рапса и произвело 155 тыс. т нерафинированного и 64 тыс. т рафинированного масла.

С 2022 года «Орелмасло» отгружает рапсовое масло в Китай флекси-поездом (с использованием одноразовых емкостей для наливных грузов). В 2022 году в целом Орловская область показала рост агроэкспорта по сравнению с 2021-м на 20% (до $166 млн), что обусловлено позитивной динамикой масложировой продукции (+35% до $102 млн).

Какова динамика агроэкспорта из Черноземья по итогам 2022 года — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин