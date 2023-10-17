Финляндия заподозрила судно «Севморпуть» в причастности к повреждению Balticconnector

В расследовании криминальной полиции Финляндии о повреждении газопровода Balticconnector, соединяющего страну с Эстонией, фигурируют два судна: российский «Севморпуть» и китайское Newnew Polar Bear. Они находились поблизости от места повреждения газопровода. Об этом сообщила финская центральная криминальная полиция.

«Суда, находившиеся в районе на момент происшествия, установлены из открытых источников. Меры по расследованию были сосредоточены на нескольких судах, таких как Newnew Polar Bear и "Севморпуть", а также на других, которые, согласно данным, находились в этом районе во время повреждения»,— сообщил представитель полиции Ристо Лохи.

По данным издания IltaLehti, Newnew Polar Bear — китайское грузовое судно длиной 169 м, плавающее под флагом Гонконга. «Севморпуть» — российское грузовое судно длиной 260 м, зарегистрированное в Мурманске.

8 октября в газопроводе Balticconnector зафиксировали падение давления. После проверки на газопроводе нашли повреждения. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что они могут быть результатом внешнего воздействия. После этого шведские власти сообщили о повреждении кабеля связи между Швецией и Эстонией.

Анастасия Ларина