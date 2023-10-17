В Белгороде объявлен конкурс на должность председателя Октябрьского райсуда

Квалификационная коллегия судей (ККС) Белгородской области объявила об открытии вакантной должности председателя Октябрьского райсуда Белгорода. Документы от кандидатов принимаются до 17 ноября.

Сейчас Октябрьский райсуд возглавляет Виталий Захаров. Он работает в должности судьи более 18 лет. С 2010 по 2018 год был заместителем председателя суда, в 2018-м назначен председателем на шестилетний срок полномочий. Из его характеристики и других материалов следовало, что он зарекомендовал себя высококвалифицированным юристом и принципиальным судьей. Но в 2019–2022 годах «Белгородским областным судом установлены факты ненадлежащего исполнения» им своих обязанностей, «связанных с организацией работы суда по обращениям, ошибками при осуществлении правосудия, допускаемыми судьями Октябрьского районного суда города Белгорода», говорилось в решении ККС 2022 года.

Олег Мухин

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