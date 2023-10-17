АЛРОСА отрицает уход из Анголы

АЛРОСА (MOEX: ALRS) не ведет переговоры о выходе из совместного предприятия с ангольской алмазной компанией Endiama. Об этом пресс-служба российской компании сообщила ТАСС.

«Никаких переговоров по этому поводу АЛРОСА не ведет»,— сказали в компании.

Накануне африканское издание Africa Intelligence писало, что АЛРОСА ведет переговоры с Endiama о выходе из алмазного рудника Катока в Анголе.

Алмазодобывающей компании АЛРОСА принадлежит 41% акций горнорудного объединения «Катока» — четвертого в мире месторождения по объему залежей и добычи алмазов. В мае бывший глава АЛРОСА Сергей Иванов в интервью «Ъ» также говорил, что компания не планирует уходить из Анголы, несмотря на «определенные сложности с банками».

Подробнее — в материале «Ъ» «"Заместить нас нечем"».

Петр Бузлаев