Депутат Андрей Рябоконь предложил убрать вышки сотовой связи от жилых домов

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь предложил внести изменения в три городских закона, которые запретят размещать вышки сотовой связи ближе 100 метров от жилых домов, сообщает «Парламентская газета».

Андрей Рябоконь выяснил, что размещение в городе антенн и мачт сотовой связи регулируется нормами СанПиН 2.1.8/2/2/4/1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», последние изменения в которые вносились в 2007 году. Нормы, указанные в СанПиН, позволяют размещать вышки не ближе 7 метров от строений. По мнению парламентария, с 2007 года мощность излучения передающих и принимающих устройств значительно возросла, а значит требования надо ужесточить. Господин Рябоконь предлагает увеличить допустимое расстояние до жилых домов до 100 метров, до школ и других социальных объектов — до 150 метров. По словам господина Рябоконя, если существует малейшая угроза здоровью людей, связанная с воздействием электромагнитного излучения, то следует ее исключить.

Другое изменение касается статуса вышек. Парламентарий предлагает признать их элементами благоустройства и предусмотреть административную ответственность за их неправильную установку. К депутату часто обращаются петербуржцы, которые недовольны внешним видом вышек, которые портят облик города.

Подробнее о законодательных инициативах, касающихся вышек сотовой связи, читайте в материале «Ъ-СПБ» — «В шапочке из фольги».

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