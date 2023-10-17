Кино с погружением

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о развлекательных центрах для сериаломанов, которые собирается открыть стриминг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Netflix планирует открыть сеть собственных постоянных локаций — Netflix House. Это будет нечто вроде небольших развлекательных парков. Там поклонники сериалов смогут погрузиться в мир любимых тайтлов, приобрести соответствующий мерч, попробовать тематическую еду, а также пройти полосу препятствий «Игра в кальмара» по мотивам одноименного сериала.

Первые Netflix House появятся в Соединенных Штатах Америки в 2025 году. В будущем эту концепцию планируется распространить по всему миру, передает Bloomberg сообщение вице-президента компании Джоша Саймона. Руководство видеостриминга смотрит на Netflix House как на способ промо. Компания экспериментирует с отдельными фанатскими программами несколько лет. В двух десятках городах по планете уже было запущено порядка 40 проектов.

Большинство из них пришлось на крупные города — Токио, Нью-Йорк, Мехико и другие. Среди этих развлечений был, например, танцевальный вечер по мотивам сериала «Бриджертоны». А в торговом центре The Grove в Лос-Анджелесе открылся магазин Netflix. На фоне этих временных программ Netflix House станут первыми постоянными локациями. В режиме ротаций там будут разворачивать тематические инсталляции, в том числе билетные шоу по мотивам популярных сериалов.

Отмечу, недавно стало известно, что Netflix планирует повысить цены на тарифы без рекламы в своем видеосервисе. Правда, пока для нескольких рынков. Хотя за последний год стриминг уже увеличил стоимость подписок в среднем на 25%. Текущий пересмотр цен некоторые аналитики связывают с концом забастовки голливудских актеров.