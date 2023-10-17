Бывший высокопоставленный полицейский не смог получить рекомендацию на должность судьи в Прикамье

Бывший сотрудник следственных подразделений ГУ МВД по Пермскому краю и УМВД по Псковской области полковник юстиции Сергей Степонайтис не смог получить рекомендацию к назначению на должность судьи Чердынского суда Прикамья. Это следует из сообщения пресс-службы Пермского краевого суда по итогам прошедшей сегодня квалификационной коллегии судей (ККС). На ней было рассмотрено 13 заявлений претендентов на вакантные должности судей. Рекомендации к назначению получили 12 кандидатов, фамилии Степонайтиса среди них нет. В повестке заседания ККС указано, что кандидатура господина Степонайтиса была отозвана.

Сергей Степонайтис ранее проходил службу в следственных подразделениях ГУ МВД по Пермскому краю. В 2016 году его назначили начальником следственной части ГСУ, а весной 2018 года господин Степонайтис стал первым заместителем руководителя ГСУ краевого главка МВД. В ноябре 2019 года его назначили заместителем начальника УМВД по Псковской области. В настоящее время Сергей Степонайтис является пенсионером МВД.