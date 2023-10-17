Ставропольский депутат отправился на спецоперацию

Председатель комитета думы по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ Ставропольской краевой думы Виктор Лозовой в качестве добровольца направился в зону СВО. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Парламентарий поделился, что «решение пойти на передовую принял давно», но только сейчас удалось его реализовать. Заявление на имя военного комиссара Ставрополья с просьбой о мобилизации он написал еще 22 сентября 2022 года.

Господин Лозовой полагает, что его поступок послужит примером для других патриотов, которые хотят «послужить Родине и защитить Отечество» и «встать плечом к плечу с нашими товарищами на защиту рубежей Отчизны». Себя депутат называет истинным коммунистом (он член фракции КПРФ) и напоминает, что «во все времена» компартия и комсомол «воспитывали истинных патриотов». И подытоживая, пишет, что и сейчас «наши молодые товарищи сражаются, не жалея жизней своих за свободу и независимость, как и наши предки борются с чумой фашизма».

Виктор Лозовой является подполковником запаса пограничной службы ФСБ России. Как член КПРФ не раз избирался депутатом краевой думы. В 2002 году в составе думы 3-го созыва был избран председателем комитета по социальной политике, науке, курортам, работе с общественными организациями и казачеством. В 2006 году на прямых выборах был избран главой города-курорта Железноводска, проработав в этом статусе до октября 2009 года. В 2011 году вновь избран в думу Ставропольского края. На выборах 2016 и 2021 годов вновь избирался в состав депутатского корпуса регионального парламента. Часто приезжал в зону СВО с гуманитарной помощью. Последняя поездка, судя по записям в социальных сетях, была 4 октября 2023 года.

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Александра Ларинцева, Пятигорск