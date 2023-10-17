Построенную Тиньковым «Волга дачу» купила семья экс-главы Минсельхоза Ткачева

Приватную виллу «Волга дача» в селе Вышка Астраханской области, которую построил экс-владелец банка «Тинькофф» Олег Тиньков, приобрела структура семьи бывшего министра сельского хозяйства России и губернатора Краснодарского края Александра Ткачева — ООО «Птицефабрика "Акашевская"», обнаружил «Ъ» в Kartoteka.ru.

Из данных электронной площадки следует, что вилла, находившаяся на балансе юрлица «Ла дача Астрахань», была выкуплена птицефабрикой «Акашевской» 11 октября. По данным ЕГРЮЛ, этой птицефабрикой через «Марфининвест» владеет Мария Лисицина, которая, как считается на рынке, представляет интересы семьи господина Ткачева. В 2000–2010 годах она работала на различных должностях в администрации региона, в 2011–2012-м входила в совет директоров АО «Сочи-Парк» — компании, контролируемой семьей бывшего губернатора.

Подробнее — в материале «La Datcha стала птицефермой».

Эрдни Кагалтынов