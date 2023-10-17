В Екатеринбурге ликвидировали издание Znak.com

В Екатеринбурге ликвидировали юридическое лицо интернет-издания Znak.com. Информация об этом размещена в ЕГРЮЛ. ООО «Знак» было ликвидировано издателем Оксаной Пановой 13 октября, запись о его прекращении вынесла инспекция ФНС по Верх-Исетскому району города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Издание было учреждено в 2013 году и проработало девять лет. Znak.com приостановил работу в марте прошлого года. В редакции объяснили решение «большим количеством ограничений», которые появились для работы СМИ в России.

По данным Kartoteka.ru, по итогам 2022 года выручка ООО «Знак» составила 755 тыс. руб., а убыток — 3,8 млн руб.

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