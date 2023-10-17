РБК: аудитория сайтов журналов Voice и «Правила жизни» выросла после ребрендинга

В 2023 году аудитория сайтов глянцевых журналов Voice (бывший Cosmopolitan), The Symbol (Harper's Bazaar) и «Правила жизни» (Esquire) выросла после ребрендинга, вызванного уходом западных издательских домов, следует из подсчетов Mediascope, проведенных по запросу РБК.

По данным Mediascope, сильнее всего выросла аудитория журнала Voice, который до февраля 2022 года выпускался под брендом Cosmopolitan по лицензии американского издательского треста Hearst. Если за февраль 2022 года число человек старше 12 лет, зашедших на сайт Cosmopolitan хотя бы один раз, достигало 3,9 млн, то по итогам сентября 2023 года этот показатель уже для сайта Voice составил 5,3 млн, передает издание. Средняя месячная аудитория Voice по итогам первых девяти месяцев текущего года составила 6 млн человек.

По подсчетам Mediascope, в сентябре 2023 года аудитория сайта журнала The Symbol составила 1 млн человек. До ребрендинга, по итогам февраля 2022 года, на сайт Harper’s Bazaar зашли 372,8 тыс. человек, сообщает РБК. Среднемесячная аудиториям за период с января по сентябрь этого года у The Symbol — 786 тыс. человек.

Аудитория сайта бывшего Esquire, который был переименован в «Правила жизни», составила по итогам сентября 2023 года 984,3 тыс. человек. В феврале 2022 года на сайт российского Esquire зашли 827 тыс. интернет-пользователей, сообщает Mediascope.

В то же время после ребрендинга снизилась аудитория журналов TechInsider (бывшая «Популярная механика») — с 3,4 млн в феврале 2022 года до 2,9 млн в сентябре 2023-го; «Новый очаг» (бывший «Домашний очаг») — с 2 млн до 1,9 млн; Men Today (бывший Men's Health) — с 1,7 млн до 514 тыс. По подсчетам Mediascope, снижение аудитории произошло и у журналов, которым удалось сохранить международный бренд,— Grazia (с 1,3 млн до 926 тыс.) и Marie Claire (с 2,5 млн до 1,9 млн).

После начала военного конфликта России и Украины из РФ начали уходить международные издательские дома. В апреле 2022 года деятельность в России прекратил издательский дом Conde Nast, выпускающий Vogue, GQ, Glamour и Tatler.

В марте прошлого года Hearst объявила о расторжении лицензионных соглашений с российскими отделениями журналов Esquire, Elle, Cosmopolitan, Men's Health, Elle и Harper's Bazaar. Hearst также вышла из российского бизнеса Hearst Shkulev Media, ее долю выкупил Виктор Шкулев.

Эрдни Кагалтынов