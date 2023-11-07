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Дни рождения

Сегодня исполняется 65 лет заместителю главы администрации президента РФ Дмитрию Козаку

Дмитрий Козак

Дмитрий Козак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Дмитрий Козак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет губернатор Архангельской области Александр Цыбульский:

— Уважаемый Дмитрий Николаевич! Искренне рад поздравить Вас с юбилеем! Решение сложнейших политических, социальных и экономических задач требовали от Вас той полноты знаний, опыта и стратегического мышления, которые никогда не перестают удивлять. Умение дать оценку сложившейся ситуации, оперативно принять нужное решение, дипломатическим путем разрешить непростой вопрос — все это является примером для подражания и опытом, достойным быть востребованным всегда. Вы с успехом курировали вопросы совершенствования организации судов и правоохранительной деятельности, участвовали в проведении реформы федеративных отношений и местного самоуправления, отвечали за развитие ТЭК, промышленности, торговли и технологического надзора. Отдельно хочу поблагодарить Вас за личный вклад в развитие регионов. Именно Вы стояли у истоков современных основ государственной политики регионального развития России. Это, по сути, дало новый виток тем позитивным изменениям в субъектах России, которые сегодня воплощаются в жизнь. Успех страны складывается из успехов регионов — это неоспоримый факт, который не раз подчеркивал президент России. Ваши заслуги перед государством и обществом отмечены высшими наградами Российской Федерации. Каждая из них — признание Вас как человека, исключительно заинтересованного в процветании государства. А Ваши человеческие качества и профессионализм снискали Вам заслуженные авторитет и уважение среди коллег и жителей нашей страны. Благодарю Вас за бесценный опыт совместной работы! Уверен, что компетентность, инициативность и готовность работать с полной самоотдачей позволят Вам совершить еще множество новых достижений во благо России! Желаю здоровья, семейного благополучия, мира, сил и успехов во всех начинаниях!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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