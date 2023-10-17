В Петербург завезли более 290 тыс. доз вакцины против гриппа

На склад Центральной фармацевтической базы Санкт-Петербурга доставлено 292 тысячи доз противогриппозной вакцины «Совигрипп» для иммунизации взрослого населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Смольного, на сегодняшний день на средства районных администраций, организаций и предприятий закуплено почти 200 тыс. доз гриппозных вакцин, привито 183 756 человек. В общей сложности от гриппа в Петербурге сейчас привито почти 1,5 млн человек.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что до окончания прививочной кампании от гриппа в Петербурге планируют вакцинировать 3,2 млн горожан, что составляет около 60% населения города. В частности, планируется привить 500 тысяч детей, 12 тысяч беременных женщин, а также 2 млн 728 тысяч взрослого населения.

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