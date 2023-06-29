В Самаре адвокат заподозрен в мошенничестве за помощь с поиском заболевания у доверителя

Руководитель следственного управления (СУ) Следственного комитета РФ (СКР) по Самарской области Марат Галиханов возбудил уголовное дело в отношении 54-летнего адвоката областной палаты адвокатов Андрея Паулова. Ему инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

«Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления ФСБ России по Самарской области»,— говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый получил от доверителя 2,5 млн руб. в квартире в одном из домов в Кировском районе Самары. Вознаграждение предназначалось за содействие в установлении последнему психического заболевания для дальнейшего освобождения от отбывания наказания в связи с болезнью, установили правоохранители.

«При этом фактическая возможность выполнить принятые на себя обязательства у подозреваемого отсутствовала»,— подчеркивают в СУ СКР региона. Сотрудники УФСБ России по Самарской области пресекли преступление.

Ани Айвазян, Самара