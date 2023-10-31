Бизнес не упускает социальных целей

Сразу 15 компаний заняли топовые позиции в проекте «Лидеры корпоративной благотворительности» — рейтинге ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров», одном из крупнейших событий в сфере социальных инвестиций в России. Эксперты конкурса, изучившие деятельность компаний и представленные ими социальные проекты, отмечают: несмотря на сложную геополитическую обстановку, общественно значимая деятельность бизнеса смогла сохранить свой стратегический характер и встроилась в национальную систему социальных инвестиций. Роль благотворительной деятельности во взаимодействии бизнеса с обществом возросла, полагают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Стратегии и лидерство

Ассоциация грантодающих организаций «Форум доноров» в 2023 году в 18-й раз представила рейтинг компаний, которые демонстрируют самый комплексный подход к социально значимой деятельности и корпоративной благотворительности. Также выделены лучшие программы этих компаний — это второй отдельный блок проекта.

Участниками проекта «Лидеры корпоративной благотворительности» могут стать компании, которые работают в России и имеют годовой оборот свыше 100 млн руб. В рейтинге они распределяются по шести категориям: «Лидеры», «Лучшая практика», «Передовая практика», «Хорошая практика», «Развивающаяся практика» и «Формирующаяся практика». Методология рейтинга предусматривает экспертную оценку качественных критериев, по которым на основе усреднения баллов и формируется рейтинг. Партнер методологии — Группа компаний Б1 (в прошлом — EY в России), медиапартнер проекта — ИД «Коммерсантъ».

На основе анкет участников проводится и исследование текущего состояния корпоративной благотворительности. Его проводил Центр корпоративной социальной ответственности Высшей школы менеджмента (ВШМ) СПбГУ. Авторы центра говорят, что общественно значимая деятельность компаний смогла сохранить свой стратегический характер и превратилась в один из элементов системы корпоративных социальных инвестиций.

«Корпоративная благотворительность остается важной частью ESG-повестки российских компаний,— констатировали авторы исследования.— Более того, в условиях углубления глобальных проблем, обостренного текущим геополитическим кризисом, роль благотворительной деятельности во взаимодействии бизнеса с обществом объективно возрастает».

Общей целью в анкетах абсолютно всех компаний называлось решение социальных проблем на территориях присутствия и развития регионов в тесной связке с повышением устойчивости бизнеса. Как правило, деятельность участников синхронизирована с Целями устойчивого развития ООН и с Национальными целями развития, отмечается в исследовании, подготовленном для рейтинга текущего года. Это, в частности, сохранение населения, создание комфортной и безопасной среды для жизни, достойный и эффективный труд, развитие, самореализация и развитие талантов, региональное развитие.

В этом году сразу 15 компаний попали в категорию «Лидеры», тогда как в прошлом году их было 9, а в позапрошлом — 6. В 2020-м лидерами были названы лишь две компании. В 2023 году среди первых в корпоративной благотворительности — АФК «Система», «Металлоинвест», МТС, ГМК «Норильский никель», ОК РУСАЛ, СИБУР, СУЭК, Сбербанк, «ФосАгро», банк ВТБ, «Северсталь», ГК «Протек», ООО «Сахалинская энергия», Biocad и транспортная группа FESCO.

Исполнительный директор Форума Доноров Александра Болдырева отмечает: «Изначально проектируя рейтинг, мы понимали, что само попадание в него должно интерпретироваться как лидерство. Методология предъявляет высокий уровень требований к прозрачности и зрелости процессов управления социальными инвестициями бизнеса, и мы рады, что ежегодно появляются новые участники. Например, это Иркутская нефтяная компания, группа компаний «Самолет», компании «Т Плюс», «Аскона», Melon Fashion Group, корпорация «ВСМПО-АВИСМА». В группу «Лучшая практика» в нынешнем году вошли: «Газпром нефть», Х5 Group, «Ростелеком», АО «МХК "ЕвроХим"», компания «Свеза», Трубная металлургическая компания.

Говоря о конкурсе социальных программ, организаторы отмечают: «В конкурс социальных программ приходят новые компании и, мало того, становятся победителями. Первые места заняли такие новички проекта, как "Почта России", "Яндекс". Но и постоянные участники преподносят сюрпризы. На моей памяти не было такого, чтобы компании занимали призовые места сразу в трех номинациях. В этом году это случилось с компаниями "Металлоинвест", "Северсталь", СУЭК, Сбербанк, "Газпром нефть". Очень надеемся, что это не остудит пыл новичков, ведь все номинации оцениваются по критериям, четко перечисленным в положении о проекте».

«За шесть лет номинации "Лучший грантовый конкурс" в проекте "Лидеры корпоративной благотворительности" в этом году самое большое число участников — 14. Семь компаний пришли в номинацию впервые, заявив либо новые конкурсы, либо конкурсы с долгой историей проведения»,— говорит советник генерального директора Фонда президентских грантов Игорь Соболев. «Один из корпоративных грантовых конкурсов, имеющих длинную и богатую историю. Серьезная образовательная программа, электронный прием заявок, значительное внимание сопровождению победителей. Развитый компонент мониторинга и оценки»,— описывает он проект одного из победителей — компании «Металлоинвест».

Заместитель гендиректора АНО «Национальные приоритеты» Маргарита Середа, в свою очередь, напоминает, что нацпроекты направлены на улучшение качества жизни жителей страны. И, по ее словам, заявки участников демонстрируют, что бизнес реализует свои социальные инициативы «с четким ориентиром на национальные цели и проекты». «Это особенно важно сегодня. Объединив усилия, мы сможем достичь наилучших результатов для всех»,— заявила она.

Эксперт конкурса председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования, председатель Ассоциации негосударственного образования Любовь Духанина заявила, что задача экспертов состояла не только в том, чтобы определить уровень развития той или иной практики, но и показать участникам конкурса направления дальнейшего развития. «Каждый из представленных проектов может быть доработан до уровня "Лидер"»,— убеждена она.

Куратор программ в социальной сфере школы управления СКОЛКОВО Вероника Мисютина фиксирует, что практики компаний весьма разнообразны по масштабу, географии и зонам импакта. «Конкурс позволяет исследовать это множество благодаря многоступенчатому анализу и выверенной методологии»,— отмечает эксперт.

Развитие территорий

Основными направлениями деятельности участников, а соответственно, и их проектов стали здравоохранение, экология, спорт и здоровый образ жизни, развитие местных сообществ, образование, культура и искусство, социальная защита, отмечается в исследовании ВШМ. Партнерами номинаций, по которым оценивались программы компаний, являются Минэкономики, Счетная палата, Президентский фонд культурных инициатив, Совет по развитию социальных инноваций субъектов РФ при Совете федерации, РСПП, Фонд президентских грантов, ООН в России и Международный форум «Экология».

Так, лучшей программой социальных инвестиций в контексте устойчивого развития и стратегии бизнеса (партнер номинации Совет по развитию социальных инноваций субъектов РФ при Совете федерации) стала Школа социального предпринимательства Сибирской угольной энергетической компании (АО СУЭК). Проект работает с 2012 года, и благодаря ему обучение прошли уже более 45 тыс. человек. Слушателями программы могут стать сотрудники бюджетных учреждений, НКО, предприниматели, предоставляющие услуги в сферах образования, медицины, культуры, спорта, соцобслуживания, локального туризма и других. Они получают возможность претворить в жизнь свои социально-предпринимательские проекты и рассчитывать на экспертное сопровождение. Это, уверены в компании, помогает развитию малого бизнеса в регионах присутствия, расширяет спектр и качество актуальных для местных жителей услуг.

Лучшей корпоративной программой социнвестиций на территориях в контексте устойчивого развития и стратегии бизнеса (партнер номинации — РСПП) назван проект «Устойчивые города ответственности РУСАЛа». Это грантовый конкурс, участники которого представляют инициативы повышения качества жизни в малых населенных пунктах и могут рассчитывать на поддержку до 3 млн руб. Конкурс распространяется на 11 территорий, за которые РУСАЛ чувствует ответственность: города и поселки Иркутской, Кемеровской, Свердловской и Ленинградской областей, а также Красноярского края и Хакасии.

Для определения направления вложений РУСАЛ использует собственный аналитический инструмент — Индекс устойчивого развития городов ответственности. «Основываясь на индексе, мы сможем действовать точечно, решая проблемы там, где это нужнее,— убеждена исполнительный директор фонда "Центр социальных программ РУСАЛа" Юлия Герцик.— По мнению людей, это образование, медицина, помощь малообеспеченным семьям, работа с трудными подростками, вовлечение их в культурную и общественную жизнь родных городов».

Победителей номинаций в науке и образовании определяли «Форум доноров» и проект «Формула диалога». Благодаря последнему на площадках «Форума доноров» при поддержке Фонда президентских грантов сейчас проходят регулярные встречи представителей донорского и научного сообществ, цель — создать общие принципы поддержки научных проектов и определить условия, в которых она будет максимально эффективной. Доктор физико-математических наук, завлабораторией Физического института имени Лебедева РАН Алексей Семихатов определил проект как «нейтральный интерфейс для обмена информацией, необходимой для принятия сбалансированных решений».

Проект «Математическая прогрессия» «Газпром нефти» стал лучшей программой в сфере поддержки науки. Он был учрежден в 2015 году вместе с СПбГУ при участии обладателя самой престижной в мире математической награды — премии Филдса, основателя факультета математики и компьютерных наук СПбГУ Станислава Смирнова. Программа поддерживает одаренных детей из регионов, молодых ученых и их исследования в области прикладной и теоретической математики.

Главный продюсер АНО «Национальные приоритеты» Глеб Федоров отметил «удивительную глубину» научных проектов всех участников. «Для успешного государства важно, чтобы поддержка науки и технологий шла не только за счет бюджета, но и за счет бизнеса, особенно крупного, поскольку именно бизнес имеет возможности и потребность в превращении фундаментальных открытий в технологии и продукт,— говорит он.— Надеемся, что компании—участники номинации смогут предложить также интересный для себя формат участия в Десятилетии науки и технологий. Например, в форме тематических инициатив».

Среди программ, способствующих развитию образования в России, первое место заняли сразу две — «Инженерный потенциал» ПАО «ГМК "Норильский никель"» (популяризирует инженерные профессии среди школьников и абитуриентов в городах, где расположены предприятия компании) и проект «Олимпиада для первых» ПАО «МегаФон» (чемпионат при участии Высшей школы менеджмента СПбГУ). Студенты и выпускники российских вузов, которые разбираются в IT, Big Data, инженерном деле, маркетинге, аналитике и управлении, в командах разрабатывают локальные стратегии развития телекоммуникационной компании. Победители «Олимпиады для первых» пройдут ускоренный отбор на стажировку и попадут в кадровый резерв «МегаФона».

Проекты всех участников выражали реальное стремление компаний сонастроить свои стратегии с национальными целями проекта «Образование» и спецификой региональной повестки в образовании, отметила Любовь Духанина. «Были представлены очень осмысленные и актуальные практики. В их основе — инновационные решения, системный и доказательный подход, современные социальные и бизнес-технологии,— говорит она.— Социальная активность компаний направлена на развитие системы наставничества, повышение качества и доступности образования, создание эффективных условий для самореализации молодежи».

По словам госпожи Духаниной, сегодня бизнес готов не просто инвестировать в образование, он готов развиваться в этом направлении с учетом мнения экспертов. Вероника Мисютина, в свою очередь, отмечает, что программы компаний отражают рост системного внимания к профориентации и образованию, демонстрируют многообразие инструментов работы со школьниками, студентами и образовательными институциями: «Также видна опора на НКО — как в рамках грантовых конкурсов, так и долгосрочных целевых программ». Вместе с тем, отмечает эксперт, «существует дефицит совместных решений, которые опираются на неизолированную оценку потребностей и результатов. Так что нам предстоит еще много работы».

Валерия Опарина