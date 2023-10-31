«Суть — ответственность за процветание будущих поколений»

Грантовая программа «Зеленая химия для жизни», учрежденная «ФосАгро», ЮНЕСКО и Международным союзом теоретической и прикладной химии (International Union of Pure and Applied Chemistry — ИЮПАК), заняла второе место среди лучших программ поддержки науки конкурса корпоративных социальных программ «Лидеры корпоративной благотворительности» в 2023 году. Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников — об истории программы, ее уникальности и целях.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Рыбников

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «ФосАгро»

— В чем уникальность «Зеленой химии для жизни» на фоне других грантовых программ поддержки науки?

— Я думаю, главная особенность этой программы в том, что она формирует технологический инструментарий будущего. Из сотен научных проектов, поступающих на суд международного жюри со всех уголков земного шара, отбираются десятки, которые позволят разработать и внедрить новые технологии для устойчивого развития, для будущих поколений.

Есть расхожее выражение: не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Задумывая этот проект, мы руководствовались противоположной логикой: мы сегодня изменяем отношение к научному поиску, к технологическому прогрессу, чтобы завтра изменить ситуацию — сохранить природу во всем ее многообразии и необходимые ресурсы для наших потомков. Это суть новой этики прогресса и осознанная нами ответственность за процветание будущих поколений.

Экологические проблемы планеты становятся все более значимыми, поэтому инновации, которые помогали бы эти проблемы решить, не просто привлекают интерес, а приобретают глобальную актуальность.

Уникальность программы еще и в том, что это первая за многолетнюю историю ЮНЕСКО и всей системы ООН инициатива такого рода, которая реализуется на внебюджетной основе за счет средств российского бизнеса. За последние несколько лет «ФoсАгро» выделила на развитие этой программы более $2,5 млн.

Максимальный размер гранта — $30 тыс. Все проекты, представляемые на конкурс, должны отвечать 12 базовым принципам зеленой химии. Лауреаты, а средний возраст ученых, выигравших гранты, немногим более 30 лет, могут использовать полученные средства, чтобы провести дальнейшие фундаментальные и прикладные исследования и предложить готовые инновационные решения в области эффективного использования природных и вторичных ресурсов.

— Как появилась эта идея и сколько времени прошло до вручения первых грантов?

— В январе 2011 года на официальном открытии Международного года химии в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже «ФосАгро» предложила идею программы для поддержки молодых химиков. В марте 2013 года «ФосАгро» и ЮНЕСКО подписали Соглашение о партнерстве и запустили в сотрудничестве с ИЮПАК проект «Зеленая химия для жизни». Он нацелен на помощь молодым ученым, занимающимся зеленой химией: созданием производственных технологий и материалов, безопасных для природы и человека. Наш проект — это не только гранты для продолжения исследовательской работы, но и создание площадки для информационного обмена, плодотворного общения со старшими коллегами в рамках круглых столов и конференций.

В 2016 году по нашей инициативе был учрежден специальный грант для поддержки проектов в области переработки и применения фосфогипса — вторичного ресурса, получаемого при производстве минеральных удобрений.

В январе 2019 года в штаб-квартире ЮНЕСКО во время открытия Международного года периодической таблицы химических элементов было принято решение продлить грантовую программу до 2024 года. И совсем скоро — 3 ноября — в Ташкенте пройдет седьмой раунд вручения грантов — в 2020–2022 годах работа программы была приостановлена из-за пандемии. За всю историю «Зеленой химии для жизни» научное жюри рассмотрело более 900 заявок и присудило гранты 48 молодым ученым из 32 разных стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки.

— Среди победителей есть россияне?

— Дважды гранты вручались российским исследователям. Первой стала Алсу Ахметшина — она получила грант в 2016 году. Ее проект «Зеленые технологии для разделения газов — изобретение новых газоразделительных мембран на основе полимерных ионных жидкостей» имел большой практический успех. Благодаря полученному финансированию Алсу вместе с командой смогли построить установку для разделения кислых газов на нефтеперерабатывающем предприятии. А в 2019 году в число победителей вошла Галина Калашникова, молодая ученая из Кольского научного центра РАН, с проектом «Разработка универсального и экологически чистого метода гранулирования синтетических титаносиликатных материалов, созданных на основе отходов региональных обогатительных и металлургических заводов». Она нашла экономичный способ получения новых функциональных материалов из отходов крупного промышленного производства. Всего за семь раундов в адрес научного жюри поступило 30 заявок из Российской Федерации.

— Победителей конкурса определяет научное жюри. Кто в его составе?

— Международное научное жюри сформировано под патронатом ЮНЕСКО и ИЮПАК и представлено авторитетными учеными, преподавателями, исследователями. Высокая профессиональная компетенция его членов обеспечивает объективное и тщательное рассмотрение поступивших заявок от соискателей грантов. В состав жюри входят два представителя России: кандидат технических наук председатель совета директоров АО «Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я. В. Самойлова» Борис Левин и профессор Наталия Тарасова — бывший президент ИЮПАК. Всего в нем 13 членов — ученые из Италии, Франции, Бразилии, Уругвая, Сенегала, Эфиопии, Вьетнама и других стран. Председатель международного жюри — профессор Дублинского университета Джон Кориш.

Я в жюри не вхожу, но знаю, что решения принимаются всегда коллегиально и споры, обсуждения порой проходят весьма горячо и могут длиться несколько дней по тому или иному кандидату. Каждый из членов Международного научного жюри — величина в области химии, обладающий и опытом, и авторитетом. Они выбирают лучших.