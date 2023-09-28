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Коммерсантъ FM
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«Вкусвилл» примерил мини

Ритейлер запустил новые компактные магазины

Низкие ставки аренды небольших помещений стимулируют интерес ритейлеров к компактным магазинам. Формат торговых точек площадью от 60 кв. м запустил и «Вкусвилл», рассчитывая увеличить их число. В этом сегменте уже велика доля таких сетей, как «Фасоль» и «Авокадо», а работа в малых помещениях сопряжена с трудностями, указывают эксперты.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

АО «Вкусвилл» 20 сентября подало заявку на регистрацию товарного знака «Вкусвилл Мини», следует из базы Роспатента. В компании уточнили, что речь идет о новом формате магазинов площадью от 60 до 80 кв. м против 100–250 кв. м у стандартных объектов. В сети говорят, что проект должен позволить увеличить число магазинов с наибольшей шаговой доступностью к покупателю. Ассортимент мини-точек будет зависеть от спроса жителей районов. Формат тестировался с начала года и перешел в стадию масштабирования: в Москве и Подмосковье уже открыто 113 магазинов «Вкусвилл Мини», говорят в компании.

«Вкусвилл» основан в Москве в 2012 году Андреем Кривенко, среди инвесторов был Baring Vostok. Управляет более 1,4 тыс. магазинов. Выручка АО «Вкусвилл» в 2022 году выросла на 25,4%, до 203,39 млрд руб., чистая прибыль была на уровне 3,09 млрд руб.

«Вкусвилл» давно экспериментирует с форматами, а небольшие магазины пробовал развивать в 2018 году. Тогда такие точки запускались с сокращенным примерно в два раза ассортиментом и открывались в локациях, где магазины стандартной площади не находили достаточного спроса. Кроме того, с 2018 года «Вкусвилл» развивает микромаркеты с кассами самообслуживания в офисах, а с 2019 года — торговые автоматы. В июне 2023 года у сети было свыше 500 автоматов и около 550 микромаркетов, что примерно соответствует уровню начала этого года.

Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская говорит, что «Вкусвилл» выбрал для открытия мини-магазинов точки очень небольшой площади. По ее словам, подобные помещения занимает, например, сеть «Фасоль», которую развивает по франшизе в России немецкая Metro. Для открытия магазинов «Фасоль» рассматриваются магазины площадью от 25 кв. м, следует из информации на сайте сети. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров добавляет, что помещения подобной небольшой площади арендует и сеть «Красное & белое».

Партнер в сервисе по организации торгового пространства «Про.Сторы» Ирина Болотова отмечает, что магазины «у дома» сегодня один из самых перспективных форматов наряду с дискаунтерами, поскольку потребители предпочитают точки, максимально доступные территориально. По данным Infoline, по итогам января—июля на магазины «у дома» приходилось 12,5% площадей у 200 крупнейших сетей, торгующих продуктами питания и товарами повседневного спроса. Доля такого формата растет как минимум с 2015 года, когда была около 10,4%. Среди активных игроков аналитики выделяют ГК «Сладкая жизнь», развивающую по франшизе магазины малых форматов «Авокадо», а также сеть «Первым делом». «Авокадо» на июль 2023 года включала 4,9 тыс. магазинов, «Первым делом» — 738 объектов, сказано в обзоре Infoline.

Гендиректор DNA Realty Антон Белых отмечает, что небольшие помещения проще найти, а аренда таких площадей обойдется дешевле, чем более просторных объектов. По его оценкам, аренда помещений до 90 кв. м может стоить «Вкусвиллу» до 200 тыс. руб. в месяц, что в два-три раза меньше средней стоимости аренды магазина стандартного формата. Но, отмечает Ирина Болотова, работу в небольших помещениях в домах осложняют непростая логистика и ограниченное количество киловатт.

Ольга Сумишевская указывает, что поддерживать уникальное предложение в каждой точке будет трудно. По мнению Михаила Бурмистрова, «Вкусвилл» может решить задачу за счет доставки товаров курьером по запросу покупателей из dark store, оптимизировав и затраты на персонал. Ирина Болотова добавляет, что перестройка ассортимента под вкусы покупателей может занять время.

Полина Гриценко

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