Ограничение конкуренции проявилось на видеоэкранах

Управление ФАС по Башкирии предписало управлению наружной рекламы и информации Уфы разукрупнить лот на установку и эксплуатацию 40 рекламных видеоэкранов. На действия организатора аукциона пожаловался участник торгов, заявивший о нарушении его прав, а также законодательства о конкуренции. Изучившее доводы заявителя УФАС согласилось, что конкурировать за столь крупный лот могут не все участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Муниципальное казенное учреждение «Управление наружной рекламы и информации» получило предписание УФАС по Башкирии изменить условия аукциона на право установки и эксплуатации рекламных видеоэкранов на дорогах Уфы. Ведомство посчитало нарушением объединение в один лот 40 конструкций.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в сентябре. Управление наружной рекламы и информации собиралось реализовать десять лотов на право установки рекламных видеоэкранов и их эксплуатации в течение десяти лет. Аукцион проводился с пятипроцентным шагом. Каждый из девяти лотов состоял из одной конструкции при начальной минимальной цене от 1,9 до 3,9 млн руб. В десятый лот начальной стоимостью 88,6 млн руб. включили 40 видеоэкранов.

На действия организатора торгов пожаловался участник торгов. Его название в документах УФАС не указано. Заявитель посчитал, что при проведении электронного аукциона могут быть нарушены его права и законные интересы. По его мнению, десятый лот был безосновательно укрупнен, из-за чего может быть ограничена конкуренция.

Организатор торгов ссылался на право самостоятельно определять порядок формирования лотов при проведении торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Комиссия УФАС посчитала такой подход необоснованным, указав, что места под размещение видео-

экранов расположены в разных частях города, технологически не взаимосвязаны между собой и могли бы стать объектом самостоятельных торгов.

Представитель муниципальной структуры пояснял, что сформированный таким образом лот позволяет более эффективно использовать муниципальную собственность с точки зрения получения доходов городского бюджета. В УФАС на это возразили тем, что из-за укрупнения лотов уменьшается количество заявок на участие в аукционе, что снижает вероятность повышения начальной цены.

В антимонопольном ведомстве также отметили, что стоимость одного видеоэкрана и его комплектующих значительно выше стоимости иных рекламных носителей, а значит участие в торгах по лоту, в составе которого 40 видеоэкранов, требует от участников серьезных финансовых затрат. При этом, по данным муниципального управления, рынок, связанный с эксплуатацией видеоэкранов, характеризуется наличием у одного хозяйствующего субъекта не более двух установок. Таким образом, заключили в УФАС, лоты должны быть сформированы исходя из этих значений. Кроме этого, было учтено, что срок контрактов на эксплуатацию видеоэкранов составлял десять лет, то есть сегмент рынка был бы монополизирован одним участником на длительное время.

Региональное УФАС предписало организатору торгов внести в аукционную документацию изменения, способствующие развитию конкуренции и рыночных отношений в сфере наружной рекламы, снижению избыточной финансовой нагрузки на бизнес и созданию равных условий для предпринимателей. Муниципальное учреждение должно продлить срок подачи заявок от участников и назначить новую дату проведения аукциона.

«В настоящее время предписание УФАС находится в стадии рассмотрения организатором торгов, после чего будет приято соответствующее решение»,— сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе мэрии Уфы.

«Решение УФАС является обоснованным и мотивированным,— полагает старший юрист адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Станислав Дабижа. — Подобная практика антимонопольных органов применительно к размещению именно видеоэкранов не является уникальной, например, аналогичное решение принимало Иркутское УФАС России в декабре 2022 года».

Укрупнение лотов на торгах, как и жалобы по ним — явление регулярное, отмечает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. «В конкретно этой ситуации обжаловать предписание и решение УФАС практически нереально. Полагаю, что мэрии проще выполнить требования предписания, чем обжаловать их в суде»,— пояснил эксперт.

Наталья Балыкова