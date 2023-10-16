В мэре увидели предпринимателя

В отношении главы администрации города Новочебоксарска Дмитрия Пулатова следственное управление СКР по Чувашии возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий и участии в предпринимательской деятельности. Чиновник отправлен под домашний арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Пулатов

Фото: Правительство Чувашской республики Дмитрий Пулатов

Фото: Правительство Чувашской республики

Как сообщил «Ъ» и. о. официального представителя СУ СКР по Чувашии Александр Сорокин, градоначальника обвиняют в создании в период с августа 2021 года по октябрь 2023 года необоснованных преимуществ и оказании покровительства одной из строительных компаний республики, не имеющей достаточного опыта успешной работы на рынке, в управлении которой он «участвовал через доверенных лиц».

По версии следствия, Дмитрий Пулатов давал указания должностным лицам подведомственных учреждений заключать с определенной компанией контракты на выполнение строительно-монтажных работ в Новочебоксарске.

Кроме того, чиновники, по требованию господина Пулатова, должны были «проявлять лояльность при соблюдении сроков выполнения работ, определении порядка их авансирования, что не было предусмотрено контрактами на стадии конкурентных и иных процедур».

«В результате преступных действий высокопоставленного чиновника незаконно были продлены сроки выполнения работ, необоснованно использовались бюджетные денежные средства, выделенные в виде авансов. Общая сумма контрактов, заключенных с аффилированной организацией, превысила более 200 млн руб. Злоумышленник действовал из корыстных побуждений, получив от строительной компании, с руководством которой состоял в давних дружеских отношениях, в личное пользование дорогостоящий автомобиль бизнес-класса Genesis GV80, лизинговые платежи за который вносила сама коммерческая организация»,— подчеркнул Александр Сорокин.

Он также отметил, что в ходе проведенных обысков у чиновника «изъята компьютерная техника, денежные средства, в том числе в иностранной валюте».

Представитель СКР не стал раскрывать подробности дела, название строительной фирмы и имена, фигурирующие в расследовании, сославшись на тайну следствия. Однако знакомые с материалами дела собеседники «Ъ» рассказали, что в деле фигурирует строительная фирма «Стройтрест». «Данной фирмой практически два года, до 2023 года, управляла супруга Пулатова»,— пояснили они.

Московский районный суд Чебоксар по ходатайству следствия избрал Дмитрию Пулатову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Источники «Ъ» в правоохранительных органах сообщили, что фигурант полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием. Получить оперативно комментарии у представителей Дмитрия Пулатова и компании «Стройтрест» не удалось.

Глава Чувашии Олег Николаев написал в своем Telegram-канале, что в связи с возбуждением дела против Дмитрия Пулатова инициировал «рассмотрение Новочебоксарским собранием депутатов вопроса о досрочном расторжении контракта с Пулатовым по утрате доверия». Дмитрий Пулатов занимает должность главы администрации Новочебоксарска с августа 2021 года.

Олег Ерусланов, Чебоксары