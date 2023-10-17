Мир, труд, мэр

Современная Москва наиболее прочно ассоциируется у столичной молодежи с явлениями, связанными с силой, историей и деньгами. К таким выводам пришли эксперты центра развития гуманитарных технологий «Новая эра» по итогам исследования «Образ Москвы у молодежи» (есть у “Ъ”). В числе образов, вызвавших такие ассоциации, респонденты называли Красную площадь, митинг-концерт «Крымская весна» и мэра Сергея Собянина. Пейзаж «идеальной столицы будущего» молодые люди преимущественно связывают с развитием, свободой и спокойствием, а символами грядущего считают деловой район «Москва-Сити» и акцию «Ночь музеев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Многое из того, что молодежь хотела бы видеть в Москве будущего, уже есть в Москве настоящего

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Многое из того, что молодежь хотела бы видеть в Москве будущего, уже есть в Москве настоящего

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

В исследовании, проведенном в рамках проекта «Лаборатории мысли» методом проективных фокус-групп, приняли участие 100 москвичей в возрасте до 25 лет: студенты, выпускники вузов и молодые ученые. Респондентам предложили 15 рядов явлений (скульптура, песня, цвет, политик, исторический деятель и др.) и попросили выбрать те, которые ассоциируются с Москвой сейчас либо с идеальной Москвой будущего. К каждому образу опрошенные называли от одной до трех ассоциаций-тегов (свобода, развитие, сила и т. п.). Как и в аналогичном исследовании, посвященном образу России (см. “Ъ” от 10 августа), нестандартная методика призвана «купировать потребность респондентов дать социально одобряемый ответ», указали авторы.

При описании нынешней Москвы респонденты наиболее часто выбирали явления, связанные с силой (95 упоминаний), историей (49), деньгами (48), скоростью (37), развитием (36), движением (32) и красотой (31). В первой семерке тегов, описывающих идеальную Москву будущего,— развитие (115 упоминаний), свобода (95), спокойствие (65), будущее (47), технологии (42), культура и мир (по 41 упоминанию).

Нынешняя Москва ассоциируется с памятником Минину и Пожарскому (14%), а Москва будущего — с монументом покорителям космоса (22%).

Среди локаций при описании нынешней столицы лидируют Красная площадь (23%), сталинские высотки (14), «Москва-Сити» и зоопарк (по 8%). Будущая Москва у опрошенных связана с «Москва-Сити» (24,7%), креативными пространствами (18%) и ВДНХ (10,1%). Из мероприятий, относящихся к современной столице, респонденты чаще всего называли митинг-концерт «Крымская весна» (18%), шествия «Бессмертного полка» (12%) и гастрономические фестивали (10%). Топ-3 ассоциаций с Москвой будущего в категории мероприятий — «Ночь музеев» (17%), фестиваль фейерверков (12%) и оппозиционный митинг (8%). За ними также следуют гастрономический фестиваль (7%).

Из исторических деятелей Москва сейчас ассоциируется со Сталиным, Иваном Грозным и Петром I (21, 19 и 7% соответственно), за ними следуют Петр Столыпин, Николай II и Михаил Горбачев. Москва будущего связана у респондентов с образами Петра I, Екатерины II и Столыпина (24, 11 и 10%). Из действующих политиков и нынешняя, и будущая Москва ассоциируется с Сергеем Собяниным (37% сейчас и 16% в будущем). Компанию ему в современной Москве составляют покойный основатель ЛДПР Владимир Жириновский (16%), журналист Ксения Собчак (10%) и глава Центробанка Эльвира Набиуллина (7%). Имя Владимира Путина исследователи в список предложенных вариантов сознательно не включили, поскольку понимали, что его фигура в таком случае станет доминирующей, но президента все равно «вписали в бюллетень» 5% респондентов. В топ-5 ассоциаций с идеальной столицей будущего вместе с нынешним мэром вошли глава МИДа Сергей Лавров (14%), тот же Владимир Жириновский и покойный оппозиционер Борис Немцов (по 12%), а также ушедшая из большой политики Ирина Хакамада (10%). Впрочем, самым распространенным в категории оказался ответ «Другое» (18%), собравший не упомянутые авторами варианты (включая Владимира Путина и даже экс-президента США Дональда Трампа).

Среди отраслей, с которыми связан образ современной Москвы, названы банки и финансы (18%), транспорт и сфера услуг (по 15%).

В будущем столица ассоциируется с наукой и образованием, IT и культурой (28, 27 и 18% соответственно). Из животных столица сейчас чаще всего ассоциируется с осьминогом (20%), а в будущем — с орлом (19%). Из музыкальных композиций, связанных с Москвой, чаще других называли «Moscow Never Sleeps» DJ Smash. Среди символов современного города упоминались «кольца Москвы» (МЦК, МЦД, БКЛ; 22%), а среди символов будущего — Феникс (28%), кремлевские звезды и космическая ракета (по 12%).

«Множество тегов в образах современной Москвы и идеальной Москвы будущего перекликаются, то есть многое из того, что сегодня видит молодежь, она хотела бы видеть и в будущем»,— прокомментировал “Ъ” результаты исследования гендиректор «Новой эры» Александр Шабалтин. По его словам, для молодежи важно «продолжать развивать город с точки зрения технологий», сохраняя при этом «его историю и величие». А вот «дух погони за деньгами» и «корысть в целом» молодежь брать с собой в будущее не хочет, отмечает эксперт: «Им хотелось бы видеть Москву более спокойной, дружелюбной и умиротворенной».

Григорий Лейба, Иван Тяжлов