Новак поручил нефтяникам нарастить производство зимнего дизтоплива

Вице-премьер Александр Новак поручил главам нефтяных компаний увеличить производство зимнего дизельного топлива для нужд внутреннего рынка. Минсельхозу поручено мониторить цены посредников при продаже топлива аграриям, а ФАС — провести проверки в регионах, где сообщалось о высоких ценах на АЗС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Александр Новак

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Вице-премьер Александр Новак

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Нефтяным компаниям поручено увеличить производство зимнего дизельного топлива для нужд внутреннего рынка и проведения северного завоза»,— сообщила пресс-служба правительства. Северный завоз — это обеспечение жизненно важной продукцией и топливом регионов Крайнего Севера и приравненных к ним.

Поручения были сделаны на заседании господина Новака с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и Минсельхоза по внутреннему рынку нефтепродуктов. На заседании, как отмечается в сообщении пресс-службы, «была отмечена стабильная ситуация с ценами на нефтепродукты в розничном сегменте, снижение биржевых и мелкооптовых цен».

К закрытию торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 16 октября цена бензина АИ-92 выросла на 2,13%, до 52,8 тыс. руб. за тонну. Бензин АИ-95 подорожал на 1,1%, до 56,6 тыс. руб. за тонну. Летнее дизтопливо подешевело на 2,77%, до 56,3 тыс. руб. за тонну, межсезонное — на 0,28%, до 58,1 тыс. руб. за тонну. Зимнее дизельное топливо подорожало на 0,17%, до 73,9 тыс. руб. за тонну.

Подробнее про топливный кризис в России — в материале «Утомленные спросом».

Александра Горошилова