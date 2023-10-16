Reuters: власти Индии задержали оплату семи партий нефти РФ в юанях

В Индии задержали оплату минимум семи партий российской нефти, поставленной для местных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. По словам источников, власти Индии недовольны проведением оплаты в юанях вместо рупий.

По данным агентства, речь идет о нефти, поставленной индийским НПЗ в конце сентября текущего года. Эти поставки до сих пор не оплачены. По словам представителей нефтеперерабатывающей отрасли, расчеты в юанях увеличивают издержки, поскольку рупии нужно конвертировать в гонконгские доллары, а затем в юани. Это на 2–3% дороже, чем расчеты в дирхамах.

Как рассказали источники агентства, для оплаты российской нефти рассматривали рупии, юань и арабский дирхам. По словам источников, сырьевые поставщики из России отказываются проводить операции в валюте ОАЭ, предпочитая платить в юанях.

Представитель Минфина Индии в разговоре с Reuters заявил, что они не могут запретить частным компаниями закупать нефть у российских поставщиков за юани, но могут осложнить такие операции. «Правительство не остановит это, но оно не будет ни поощрять, ни облегчать такую торговлю»,— сказал представитель индийского Минфина.

Как сообщала газета The Times of India со ссылкой на источники, индийские НПЗ, сокращая импорт сырья, сумели добиться скидок на российскую нефть в размере $8–10 за баррель. В результате доля российской нефти в импорте Индии выросла с 33% в августе до 38% на конец сентября.

Анастасия Ларина