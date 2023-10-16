Петербурженка пострадала в аварии с городским автобусом в Красном селе

Рейсовый автобус №165 въехал в маршрутку в Красном Селе, в результате одна пассажирка получила травму колена, сообщили в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» «ВКонтакте».

ДТП попало на городские камеры. На записи, которую выложили в группе, видно, что несколько автомобилей притормаживают перед регулируемым перекрестком, а затем городской автобус въезжает в стоящий перед ним МАЗ. В результате аварии у автобуса разбито лобовое стекло и сломаны дворники.

По словам очевидца, одну из пассажирок проводили в скорую, она хромала. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили «Фонтанке», что одна пострадавшая ударилась коленом, ей оказали помощь, но госпитализация не потребовалась.

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