Валовый сбор подсолнечника на Ставрополье увеличился на 21% в 2023 году

В Ставропольском крае аграрии завершили сбор подсолнечника на маслосемена. Валовый сбор культуры составил 565,4 тыс. т, что на 21% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

По данным ведомства, наибольший объем урожая был собран в Красногвардейском (66,1 тыс. т) и Новоалександровском (62,8 тыс. т) округах. В этих же округах зафиксирована самая высокая урожайность — 30ц/га, что на 7,1 ц больше, чем в среднем по краю. Всего под подсолнечник в регионе было отведено 15% посадочных площадей.

«К достигнутому результату привёл комплекс факторов. Это, в первую очередь, благоприятные погодные условия и совершенствование агротехнологий. Кроме того, за последние годы в хозяйствах серьёзно обновлён машинно-тракторный парк, на рынке появились новейшие технологии выращивания»,— отметили в пресс-службе минсельхоза края.

Анастасия Назарова