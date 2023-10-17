Экс-гендиректор заплатит за сделку

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление конкурсного управляющего АО «Златоустовский электрометаллургический завод» (ЗЭМЗ) о взыскании 1,35 млрд руб. убытков с бывшего гендиректора предприятия Александра Кретова. Претензии касались заключенной с волгоградским металлургическим комбинатом «Красный октябрь» сделки на поставку сырья, по которой завод не получил оплату. Ранее Арбитражный суд Челябинской области взыскал с Александра Кретова и бенефициара ЗЭМЗ Дмитрия Герасименко 1,14 млрд руб. убытков еще по одной неисполненной сделке. Эксперты считают решения суда обоснованными и закономерными, учитывая вступившие в силу судебные акты по сделкам.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кредиторы предъявили ЗЭМЗ требования на 2,8 млрд рублей

Фото: Владимир Иванов, Коммерсантъ Кредиторы предъявили ЗЭМЗ требования на 2,8 млрд рублей

Фото: Владимир Иванов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области взыскал с бывшего генерального директора АО «Златоустовский электрометаллургический завод» Александра Кретова убытки в размере 1,35 млрд руб. в рамках дела о банкротстве предприятия. Резолютивная часть решения суда опубликована в картотеке арбитражных дел. Определение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, говорится в документе.

Заявление о взыскании убытков с Александра Кретова в декабре прошлого года подал конкурсный управляющий завода Владимир Добрышкин. Он указал, что предприятие потеряло 1,35 млрд руб. в результате управленческих решений руководителя. Речь шла о заключенном гендиректором в 2018 году договоре подряда с АО «Волгоградский металлургический комбинат “Красный октябрь”». В рамках контракта ЗЭМЗ поставил сырье и товарно-материальные ценности, однако не получил оплату.

В августе этого года Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд в рамках отдельного судебного спора подтвердил незаконность этой сделки и взыскал с ВМК «Красный октябрь» в пользу АО «ЗЭМЗ» 1,3 млрд руб. за поставленное сырье и товарно-материальные ценности.

Ранее Арбитражный суд Челябинской области взыскал с Александра Кретова и бенефициара ЗЭМЗ 1,14 млрд руб. убытков по еще одной неисполненной сделке, которая в ходе рассмотрения дела о банкротстве была признана недействительной. Эксперты считают решения суда о взыскании средств с контролирующих лиц должника обоснованными, отмечая наличие вступивших в силу судебных актов как в рамках дела о несостоятельности, так и в отдельном производстве.

Также в октябре было удовлетворено еще одно заявление конкурсного управляющего ЗЭМЗ к контролирующим должника лицам. Арбитражный суд Челябинской области взыскал с Александра Кретова и бенефициара ЗЭМЗ Дмитрия Герасименко солидарно 1,14 млрд руб. убытков, полученных заводом в результате сделки с австрийской компанией Smart Stahl GmbH. Предприятие перечислило зарубежному контрагенту €9,1 млн за сталеплавильный комплекс, который впоследствии не получило. Суд признал, что руководитель и бенефициар ЗЭМЗ не приняли достаточных мер для возврата перечисленных контрагенту средств, чем причинили ущерб интересам должника. В апреле этого года арбитражный суд региона признал сделку со Smart Stahl GmbH недействительной, признав, что ее целью был вывод активов должника, и обязал компанию вернуть средства ЗЭМЗ. Правомерность решения первой инстанции подтвердил Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Связаться с Александром Кретовым и Дмитрием Герасименко не удалось: на звонки по указанным в открытых источниках номерам никто не ответил.

АО «ЗЭМЗ» в процессе банкротства с 2019 года, с декабря 2021 года в отношении предприятия суд открыл конкурсное производство. В реестр кредиторов предприятия включено 151 требование на общую сумму 2,8 млрд руб., из которых удовлетворены 1,8 млрд. Ранее в рамках процедуры банкротства было реализовано имущество должника на общую сумму 1,2 млрд руб. Большую часть выкупило ООО «Златоустовский металлургический завод», которое сейчас работает на площадке предприятия-банкрота. 100% уставного капитала АО «ЗЭМЗ» принадлежит АО «Стил трейд компани», которым владеет московское ООО «Юридическое агентство “КБ Эгида”». Как отмечалось в материалах дела о банкротстве, ЗЭМЗ входил в аффилированную группу компаний вместе с АО «ВМК “Красный октябрь”», ТД «ВМК “Красный октябрь”», ТД «МЗ “Красный Октябрь”», которую контролировал Дмитрий Герасименко через офшорную компанию Red October International S.A.

По сведениям «СПАРК-Интерфакс», АО «ЗЭМЗ» было зарегистрировано в ноябре 2013 года. Выручка общества от продажи за 2022 год составила 1,28 млн руб., чистый убыток — 228 млн руб.

Руководитель проектов банкротного направления юридической компании Vegas Lex Валерия Тихонова считает решения суда о взыскании убытков с бывшего гендиректора и учредителя ЗЭМЗ закономерными, поскольку имеются судебные акты о признании сделок недействительными. «Предшествующие выводы судов о наличии пороков в сделках должника являются преюдициальными — они прошли проверку вышестоящих судебных инстанций и признаны соответствующими фактическим обстоятельствам. Поэтому нет оснований для сомнений в обоснованности решений о взыскании убытков с лиц, совершивших такие действия»,— считает Валерия Тихонова.

Партнер практики разрешения споров Stonebridge Legal Алексей Ядыкин отмечает, что в рамках рассмотрения заявления о взыскании убытков с контролирующих лиц должника суд учитывал период возникновения убытков, их добросовестность при выборе контрагентов. «В значительной степени именно нарушение или отсутствие внутренних процедур подводит директоров и учредителей. Так, прежде чем заключать контракты и принимать решения, необходимо проверить контрагентов, согласовать выбор с юристами и финансистами. Также следует выяснять наличие альтернативных решений на рынке, а при приемке — проверять товар»,— рассуждает Алексей Ядыкин.

Михаил Бычков