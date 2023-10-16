В Ярославской области создадут список зданий, на которых появятся граффити

В Ярославской области в следующем году 200 граффити появятся на зданиях во всех городах и районах региона по инициативе губернатора Михаила Евраева. Сейчас проходит сбор предложений от глав муниципальных образований для формирования списка зданий. Об этом сообщили в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram Фото: Михаил Евраев, Telegram

Окончательный список зданий и сооружений, участвующих в губернаторской инициативе «Будь ярче!», подготовят в январе. Ярославль уже заявил для участия 40 зданий, Ростовский район — 29. Сформированная правительством области группа будет осматривать каждый фасад перед внесением его в список.

Как отмечает правительство области, большую часть граффити нанесут на учреждения социальной направленности. «Очень важно, чтобы работа над фасадами школ и детских садов была завершена к 1 сентября. На других сроки могут быть продлены. Районы не понесут больших затрат – все материалы для реализации проекта будут предоставлены областным Правительством, в отдельных случаях потребуется только минимальная подготовка поверхности, на которую будут наносить рисунок»,— поставил задачу Михаил Евраев.

Проект губернатора реализуется с этого года.

Алла Чижова