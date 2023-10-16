В Ленобласти открыли мост через реку Свирь

В Подпорожье Ленинградской области завершена одна из ключевых дорожных строек региона — открыт мост через реку Свирь длиной 727 метров. Строительство стоимостью 4,6 млрд рублей завершено раньше срока на три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ленобласти открыта долгожданная переправа через реку Свирь, соединившая две стороны Подпорожья.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти В Ленобласти открыта долгожданная переправа через реку Свирь, соединившая две стороны Подпорожья.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Протяженность подъездных путей новой переправы — почти 2 км, ширина проезжей части двуполосного моста — 7,5 меров, высота пролетов — 30 метров.

Мост соединит две части Подпорожья. С момента основания населенный пункт разделяла на две части судоходная река. Единственной переправой с одного берега на другой в рамках реверсивного движения была плотина Верхне-Свирской ГЭС, которая не рассчитана на интенсивный проезд транспорта. Новый мостовой переход через Свирь полностью переключит транспортные потоки с плотины ГЭС, установит постоянную связь между правым и левым берегами.

Как ранее писал «Ъ-СПБ», планы по строительству переправы озвучивались еще с 1990-х годов, однако контракт на сооружение с московской компанией «Евротрансстрой» Сергея Ракчеева и Андрея Локтионова со сроком ввода в 2026 году был подписан в конце 2019 года. Стройка началась в 2020 году. Проектировщиком выступило АО «Трансмост». В 2021 и 2022 годах правительство РФ выделило дополнительные 700 и 400 млн рублей на ускоренное строительство сооружения в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В общей сложности стоимость объекта составила 4,6 млрд рублей, 2,9 млрд из которых выделил федеральный бюджет.

Подробнее о строительстве моста через Свирь читайте в материале «Ъ-СПб» — «Мост через Свирь подъезжает к вводу».

Александра Тен