«Лиза Алерт»: за год на Кубани пропали 317 детей

За 2023 год в Краснодарском крае волонтеры «Лиза Алерт» получили 317 заявок на поиск пропавших детей. Большинство из них – 302 – были найдены живыми. Пятеро несовершеннолетних обнаружены мертвыми. Еще трое детей не были найдены, у пятерых удалось найти родных, установлены личности двоих, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе краевого отделения поискового отряда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Всего за год «Лиза Алерт» Краснодарского края получила более 1,7 тыс. заявок на поиски людей. Из них были найдены живыми почти 1,2 тыс. человек, погибшими – 110. Не найдены остаются 98 человек. Волонтерам удалось найти родных 70 пропавших граждан, установить личности 41 потерявшегося и доставить по месту проживания 24.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» 15 октября отпраздновал 13-летие. За годы работы в отряде приняли почти 225 тыс. заявок на поиски пропавших. Из них удалось найти живыми более 164 тыс. человек.

Недавно был найден мертвым пропавший 15-летний подросток из города Гулькевичи. Юношу искали больше недели, он сам ушел из дома в неизвестном направлении. Причина смерти подростка неизвестна.

Вячеслав Рыжков

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