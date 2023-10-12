Пропавшего неделю назад подростка из Гулькевичей нашли мертвым
В Краснодарском крае завершили поиски пропавшего в Гулькевичах 15-летнего подростка. Его нашли мертвым, сообщили в пресс-службе регионального поискового отряда «Лиза Алерт».
Мальчика искали с 4 октября. Он ушел из дома в Гулькевичах в неизвестном направлении и не вернулся. Причина смерти подростка не уточняется.
В администрации Гулькевичского района выразили соболезнования семье погибшего.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram