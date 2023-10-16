«Главной точкой притяжения была выставка "Симпатическое взаимодействие"»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о представленных в Музейно-выставочном центре работах классиков нонконформизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница фестиваля «Первая Фабрика Авангарда» в vk.com Фото: страница фестиваля «Первая Фабрика Авангарда» в vk.com

Мои постоянные слушатели наверняка помнят, что в городе Иваново только что прошел V Фестиваль современного искусства «Первая фабрика авангарда». Событие многожанровое: ярмарка интеллектуальной литературы, авторские экскурсии по городу, лекции, концерты классической и современной музыки, пластические спектакли, световые шоу и даже отдельный внутренний фестиваль хореографических перформансов.

Но главной точкой притяжения, конечно, была выставка «Симпатическое взаимодействие». Была и остается, поскольку выставка будет открыта в Музейно-выставочном центре до 3 декабря. Куратору Александру Дашевскому удалось очень эффектно и вдумчиво совместить примерно 100 работ классиков нонконформизма из коллекции музея AZ и современных художников.

«Эффектность» относится скорее к кураторской интерпретации, апеллирующей к малоизвестным страницам из истории искусства Ренессанса, всевозможным исследованиям «гуморов», то есть состояний человеческого организма, ведьминских наговоров и прочих ересей. Эдакое пространство исторических перекличек и параллелей, в основе которого принцип зеркала, где одна эпоха ищет отражение в опыте прошлого.

«Вдумчивость» — это к формированию и экспонированию коллекции. Дашевский удивительно точно и аккуратно распределяет по залам Музейно-выставочного центра великолепные работы из собрания AZ и личной коллекции директора музея Натальи Опалевой. Вот некоторые фамилии: Михаил Шварцман, Дмитрий Краснопевцев, Дмитрий Плавинский, Петр Беленок, Николай Вечтомов, Оскар Рабин, Олег Целков. Из ныне живущих — Гриша Брускин, Франсиско Инфанте-Арана, Ирина Корина, Тимофей Радя, Павел Отдельнов, Дмитрий Каварга, Владимир Наседкин.

Кстати, действующему и очень хорошему художнику Дашевскому удалось удержаться от соблазна включить в экспозицию собственные работы. Хотя я всегда с огромным сомнением отношусь к ситуации, когда художник одновременно является куратором. Думаю, что и Сережа Соловьев — арт-критик, искусствовед, один из основателей фестиваля, уроженец Иванова и мой друг, памяти которого посвящен этот фестиваль, — мог бы со мной здесь согласиться и подискутировать с художником-куратором...