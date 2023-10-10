На трех заводах General Motors в Канаде начались забастовки

Канадский профсоюз Unifor, объединяющий рабочих автомобильных заводов, начал забастовку на трех заводах компании General Motors (GM) в Канаде после провала переговоров с компанией об улучшении условий трудовых контрактов. Как отмечается в заявлении Unifor, GM «упрямо отказывается принять условия нашего типового соглашения», хотя знает, что члены профсоюза «никогда не позволят GM нарушать эти условия — ни сегодня, ни в какое-то другое время».

В забастовке, которая началась в полночь по местному времени, принимают участие около 4300 рабочих на заводах GM в городах Ошава, Сент-Кэтринс и Вудсток в провинции Онтарио. В числе требований профсоюзов, которые GM не удовлетворили,— улучшение условий по пенсиям, поддержка уходящим на пенсию работникам, перевод временных работников на постоянную работу и на полную ставку. В профсоюзе заявляют, что забастовка будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены все требования.

В GM отметили, что в ходе переговоров с профсоюзами был достигнут «очень положительный прогресс», но к соглашению, к сожалению, прийти не удалось. Между тем компания подчеркивает, что они продолжают переговоры и очень хотят достичь «справедливого и гибкого соглашения».

Алена Миклашевская