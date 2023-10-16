В Тольятти из горящего жилого дома спасено 12 человек

Пожар произошел в девятиэтажном жилом доме в Тольятти в минувшее воскресенье. На пульт оперативных служб поступило сообщение о происшествии в квартире на четвертом этаже девятиэтажного здания на ул. Баныкина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«При обнаружении загорания хозяйка квартиры сразу же позвонила в пожарную охрану и сообщила соседям об опасности. В спешке дверь в квартиру пенсионерка закрыла не плотно, вследствие чего в подъезде произошло сильное задымление»,— говорится в сообщении.

Из-за этого жители верхних этажей оказались в ловушке в своих квартирах. С помощью спасательных устройств огнеборцы вывели из здания на воздух 12 человек, восемь из которых – дети. Кроме того, они организовали самостоятельную эвакуацию 20 человек.

Предположительной причиной происшествия стала зажженная свеча. Хозяйка квартиры оставила ее без присмотра.

Ранее в жилом доме на ул. Льва Толстого в Самаре произошел пожар. Часть жителей оказалась в дымовой ловушке. Среди них были женщина с ребенком. Огнеборцы вывели их на улицу с помощью спасательного устройства.

Георгий Портнов