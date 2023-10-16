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Коммерсантъ FM
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Минфин спрогнозировал повышение экспортной пошлины на нефть с 1 ноября

Средняя цена на нефть российской марки Urals с 15 сентября по 14 октября составила $83,35 за баррель, или $608,4 за тонну, сообщил Минфин. Цена нефти North Sea Dated за аналогичный период — $93,43. По оценкам министерства, экспортная пошлина на нефть в России с 1 ноября увеличится на $2,3 и составит $26,2 за тонну.

Согласно расчетам Минфина, экспортная пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится до $7,8 за тонну, на темные — $26,2. Пошлина на экспорт товарного бензина достигнет $7,8, прямогонного (нафта) — $14,4 за тонну. Пошлина на сжиженный газ составит $2,2, на чистые фракции сжиженного углеводородного газа — $1,9, на кокс — $1,7 за тонну. Сейчас экспортная пошлина на нефть составляет $23,9.

Гибкая пошлина, введенная правительством с 1 октября и до конца 2024 года, составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Сейчас, по информации «Ъ», в правительстве обдумывают возможность дополнения экспортной пошлины. Предлагается, в частности, учитывать в ее формуле мировые цены на облагаемые товары. Таким образом, если цены упадут ниже определенного уровня, то пошлина применяться не будет, как и при снижении курса рубля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Маржу экспортеров семь раз отмерят».

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