Жертва Pegasus

Общенациональный скандал в Испании, связанный с использованием спецслужбами страны израильского шпионского ПО Pegasus против каталонских националистов, включая и членов регионального правительства, разрастается. Новой его жертвой стала бывшая глава Национального разведывательного центра Пас Эстебан. Она еще в прошлом году лишилась своего поста, а теперь уже в качестве подозреваемой будет допрошена в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшая глава Национального разведывательного центра Пас Эстебан (справа)

Фото: Chema Moya / EPA-EFE / Vostock Photo Бывшая глава Национального разведывательного центра Пас Эстебан (справа)

Фото: Chema Moya / EPA-EFE / Vostock Photo

Суд Барселоны в понедельник, 16 октября, принял к рассмотрению жалобу главы правительства Каталонии Пере Арагонеса о предполагаемой слежке за ним со стороны испанских властей, сообщает агентство EFE. Подозреваемой в организации слежки является экс-глава Национального разведывательного центра (CNI) Испании Пас Эстебан.

Господин Арагонес подал в суд на госпожу Эстебан и израильскую компанию NSO, которая является разработчиком шпионского софта Pegasus, еще в июне 2022 года — вскоре после того, как Citizen Lab опубликовала доклад, в котором говорилось, что жертвами слежки оказались десятки сторонников независимости Каталонии. Жертвами оказались не только Пере Арагонес, который возглавляет Каталонию с 2021 года, но и бывшие главы региона — Ким Торра, Карлес Пучдемон и Артур Мас. При этом в докладе утверждалось, что в слежке замешано правительство Испании. В частности, Национальный разведывательный центр, который возглавляла Пас Эстебан.

Власти Испании отвергали обвинения, а CNI заявлял, что все его действия, в том числе слежка за людьми,— абсолютно легальны и санкционированы Верховным судом.

Как бы там ни было, госпожа Эстебан лишилась своей должности уже в мае 2022 года — всего через месяц после того, как разгорелся скандал.

Уголовный суд Барселоны №29 изначально отказывался рассматривать это дело, посчитав, что участие в нем столь высокопоставленных лиц предполагает рассмотрение дела Верховным судом. Тот, впрочем, в июне уже нынешнего года передал дело на рассмотрение обратно в суд Барселоны.

Глава суда первой инстанции, ссылаясь на доклад The Citizen Lab, заявил, что «мобильный телефон господина Арагонеса был заражен с помощью SMS, полученных 4, 5 и 13 января 2020 года». Это, а также факты, изложенные в жалобе истца, по словам судьи, «позволяет предположить возможное наличие уголовных правонарушений».

Помимо вызова в суд в качестве ответчика госпожи Эстебан судья также направил запрос в Верховный суд с целью уточнить, выдавал ли тот когда-либо судебный ордер на использование программного обеспечения, слежку или любую другую форму вмешательства в общение господина Арагонеса с другими людьми.

В случае если это так, суд Барселоны хочет получить от Верховного суда соответствующий ордер. Это предполагает раскрытие секретной информации.

А потому сначала судья хочет получить от CNI и правительственного разведывательного комитета информацию о том, закупалось ли и использовалось ли официально программное обеспечение NSO какими-либо правительственными ведомствами Испании в период с 2014 года по настоящее время.

Нынешнее дело — уже не первое в Каталонии об использовании Pegasus для слежки за сторонниками независимости региона от Испании. Так, суд №20 расследует предполагаемое использование Pegasus для заражения мобильных телефонов депутатов «Левых республиканцев Каталонии» Хосепа Марии Хове и Дианы Риба.

Наконец, судья санкционировал европейский следственный ордер в отношении материнской компании NSO — OSY Technologies, которая базируется в Люксембурге.

От нее суд попытается добиться отчета о том, кому именно в Испании NSO продавала свой шпионский софт. Просить помощи у Израиля суд в Барселоне не стал, вероятно, помня о том, как власти этой страны проигнорировали четыре запроса Национального суда, который в июле текущего года в итоге решил закрыть собственное расследование деятельности NSO в Испании.

Кирилл Сарханянц