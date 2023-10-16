«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, какими сервисами на платформе «МСП.РФ» чаще всего пользуется бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оперативность, удобство и интуитивность — за счет этих ориентиров различные цифровые платформы получили такую популярность в последнее десятилетие. Вспомнить хотя бы маркетплейсы. Другое дело — различные сервисы для получения тех или иных услуг, в том числе государственных.

Так, небольшие и средние компании, а также начинающие бизнесмены могут рассчитывать на поддержку по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» на платформе «МСП.РФ». Через нее можно подать заявку на различные образовательные программы, проверить того или иного контрагента, получить электронную цифровую подпись или рассчитать рейтинг предпринимателя. Всего на выбор свыше 700 мер поддержки. О самых популярных “Ъ FM” рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич:

«За время функционирования цифровой платформы ряд сервисов завоевал особую популярность у предпринимателей. В число наиболее востребованных сервисов "МСП.РФ" вошли региональные меры поддержки, суммарно было подано более 70 тыс. заявок с начала года на них. На этой неделе был запущен сервис по получению займов из 136 государственных микрофинансовых организаций. В топ востребованных у бизнеса сервисов также входят бесплатная проверка контрагентов, конструктор документов, прохождение прикладных обучающих мероприятий.

Также они могут подать заявки на специальный льготный кредит под 3% — платформа сама предзаполнит заявку за счет данных цифрового профиля. Для получения кредита компания должна относиться к субъектам МСП и работать в одном из 16 приоритетных направлений. Необходимо также иметь от 100 млн руб. выручки в год и ее среднегодовой прирост от 12%. Плюс иметь права на результаты интеллектуальной деятельности».

На площадке есть и сервис-агрегатор для госзакупок. Объем сделок на ней превысил 11,5 млрд руб. Всего же за время работы на «МСП.РФ» зарегистрировалось свыше 500 тыс. пользователей.