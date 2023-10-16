Главу Краснокамского округа заподозрили в нарушении антикоррупционного законодательства

На странице газеты «Наш город — Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте» опубликовано открытое письмо с просьбой проверить соблюдение главой Краснокамского городского округа Игорем Быкаризом норм антикоррупционного законодательства. Анонимные авторы письма утверждают, что глава округа якобы владеет долями коммерческих организаций ООО «Миком», ООО «Стройтехресурс» и ООО «Апрель».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сам Игорь Быкариз заявил «Ъ-Прикамье», что акции коммерческих компаний были переданы в доверительное управление и это доказано результатами многочисленных проверок правоохранительных органов. «Во власть я пришел из бизнеса. В 1991 году создал торгово-строительную фирму. На момент ухода в политику фирма владела множеством магазинов, имела строительные подразделения в Перми, Чернушке и Уинске. Сегодня фирма уже не такая большая (но продолжает успешно работать на территории края), и ее возглавляет мой сын»,— прокомментировал письмо господин Быкариз. Он связывает публикацию письма с предстоящим конкурсом по отбору главы округа. «Обычная предвыборная истерия»,— считает руководитель Краснокамска.

Конкурс по отбору главы Краснокамского городского округа запланирован на 17 ноября. Документы от претендентов на пост градоначальника принимаются со 2 октября до 1 ноября.